"20 днів у Маріуполі" після перемоги на "Оскарі" повертають в український прокат — відома дата

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що здобув премію "Оскар", з 14 березня повертається в українські кінотеатри. Також фільм стане доступним на онлайн-платформі.
Коли можна побачити "20 днів у Маріуполі"
Український кінодистрибʼютор «Артхаус Трафік» повідомляє, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" повертається до кінотеатрів.
Показ фільмів стартує з 14 березня та буде обмеженим. Розклад сеансів у посиланні.
З 21 березня стартує онлайн-реліз фільму на платформі Takflix.
Про що стрічка "20 днів у Маріуполі"
Документальна стрічка режисера та фотографа Мстислава Чернова розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час російського вторгнення в Україну.
Над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Всі троє отримали за свою роботу Пулітцерівську премію.
11 березня 2024 року документальний фільм “20 днів у Маріуполі” отримав премію «Оскар» у категорії повнометражний документальний фільм. Це перша стрічка від України, що отримала цю нагороду.
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