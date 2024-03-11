"20 днів у Маріуполі" після перемоги на "Оскарі" повертають в український прокат — відома дата
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"20 днів у Маріуполі" після перемоги на "Оскарі" повертають в український прокат — відома дата

20 днів у Маріуполі
Джерело:  online.ua

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що здобув премію "Оскар", з 14 березня повертається в українські кінотеатри. Також фільм стане доступним на онлайн-платформі.

Коли можна побачити "20 днів у Маріуполі"

Український кінодистрибʼютор «Артхаус Трафік» повідомляє, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" повертається до кінотеатрів.

Показ фільмів стартує з 14 березня та буде обмеженим. Розклад сеансів у посиланні.

З 21 березня стартує онлайн-реліз фільму на платформі Takflix.

Про що стрічка "20 днів у Маріуполі"

Документальна стрічка режисера та фотографа Мстислава Чернова розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час російського вторгнення в Україну.

Члени команди Associated Press стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Всі троє отримали за свою роботу Пулітцерівську премію.

11 березня 2024 року документальний фільм “20 днів у Маріуполі” отримав премію «Оскар» у категорії повнометражний документальний фільм. Це перша стрічка від України, що отримала цю нагороду.

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