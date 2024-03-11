Оскар-2024. Відомі переможці найпрестижнішої кінопремії

У ніч із 10 на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення "Оскара". Захід відбувся в Лос-Анджелесі, в театрі "Долбі" - він приймає премію з 2001 року.
Хто став переможцями кінопремії “Оскар”
Головну статуетку за найкращий фільм очікувано отримала стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер".
Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині "Бідні-нещасні".
Усі переможці "Оскара"
Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі
Найкращий фільм іноземною мовою — "Зона інтересів" Джонатана Глейзера
Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, "Залишені"
Найкращий короткометражний анімаційний фільм — "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко"
Найкращий короткометражний документальний фільм — "Остання ремонтна майстерня"
Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"
Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Чудова історія Генрі Шугара"
Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"
Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"
Найкращі грим і зачіски — "Бідні-нещасні"
Найкращі костюми — "Бідні-нещасні"
Найкраща робота художника-постановника — "Бідні-нещасні"
Найкращі візуальні ефекти — "Годзілла: Мінус один"
Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"
Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"
Найкращий звук — "Зона інтересу"
Найкращий саундтрек — "Оппенгеймер"
Найкраща музика до фільму — "Барбі" (Біллі Айліш "What Was I Made for")
Найкраща режисура — Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"
Україна отримала “Оскар”
Український фільм вперше за історію кіно здобув перемогу на найпрестижнішій кінопремії "Оскар 2024".
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Сюжет фільму "20 днів у Маріуполі" висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли РФ почала нищити мирні міста України. Зокрема, у стрічці зображуються перші дні облоги Маріуполя. Кінокартина містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки. І зрештою, фільм "20 днів у Маріуполі" гідно переміг на кінопремії "Оскар-2024".
Українська документальна кінострічка раніше вже отримувала чимало престижних нагород і номінацій. Зокрема, "20 днів у Маріуполі" здобув нагороди на преміях BAFTA Film Awards, Sundance, Cinema for Peace 2023, виграв премію Гільдії режисерів Америки та інших. Лише за січень 2024 року фільм з'явився у 40 номінаціях та отримав понад 20 нагород.
Режисер та команда піднялися на сцену театру Dolby, що в Голлівуді, та перед відомими зірками та кіномитцями подякували за світове визнання. Під час своєї промови зі статуеткою у руках вони ще раз нагадали світові про злочини та тероризм Росії.
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