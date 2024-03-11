Оскар-2024. Відомі переможці найпрестижнішої кінопремії

У ніч із 10 на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення "Оскара". Захід відбувся в Лос-Анджелесі, в театрі "Долбі" - він приймає премію з 2001 року.

Хто став переможцями кінопремії “Оскар”

Головну статуетку за найкращий фільм очікувано отримала стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині "Бідні-нещасні".

Усі переможці "Оскара"

Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі

Найкращий фільм іноземною мовою — "Зона інтересів" Джонатана Глейзера

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, "Залишені"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко"

Найкращий короткометражний документальний фільм — "Остання ремонтна майстерня"

Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"

Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Чудова історія Генрі Шугара"

Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"

Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"

Найкращі грим і зачіски — "Бідні-нещасні"

Найкращі костюми — "Бідні-нещасні"

Найкраща робота художника-постановника — "Бідні-нещасні"

Найкращі візуальні ефекти — "Годзілла: Мінус один"

Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"

Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"

Найкращий звук — "Зона інтересу"

Найкращий саундтрек — "Оппенгеймер"

Найкраща музика до фільму — "Барбі" (Біллі Айліш "What Was I Made for")

Найкраща режисура — Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Україна отримала “Оскар”

Український фільм вперше за історію кіно здобув перемогу на найпрестижнішій кінопремії "Оскар 2024".

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Сюжет фільму "20 днів у Маріуполі" висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли РФ почала нищити мирні міста України. Зокрема, у стрічці зображуються перші дні облоги Маріуполя. Кінокартина містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки. І зрештою, фільм "20 днів у Маріуполі" гідно переміг на кінопремії "Оскар-2024".

Українська документальна кінострічка раніше вже отримувала чимало престижних нагород і номінацій. Зокрема, "20 днів у Маріуполі" здобув нагороди на преміях BAFTA Film Awards, Sundance, Cinema for Peace 2023, виграв премію Гільдії режисерів Америки та інших. Лише за січень 2024 року фільм з'явився у 40 номінаціях та отримав понад 20 нагород.

Режисер та команда піднялися на сцену театру Dolby, що в Голлівуді, та перед відомими зірками та кіномитцями подякували за світове визнання. Під час своєї промови зі статуеткою у руках вони ще раз нагадали світові про злочини та тероризм Росії.