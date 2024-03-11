Оскар-2024. Известные победители самой престижной кинопремии
Категория
Культура
Дата публикации

Оскар-2024. Известные победители самой престижной кинопремии

Оскар-2024
Читати українською

В ночь с 10 на 11 марта состоялась 96-я церемония вручения "Оскара". Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" – он принимает премию с 2001 года.

Кто стал победителями кинопремии "Оскар"

Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме-победительнице, лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшей в картине "Бедные-несчастные".

Все победители "Оскара"

  • Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки

  • Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера

  • Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

  • Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

  • Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

  • Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская"

  • Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе"

  • Лучший игровой короткометражный фильм — "Великолепная история Генри Шугара"

  • Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения"

  • Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"

  • Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные"

  • Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные"

  • Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные"

  • Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один"

  • Лучший монтаж — "Оппенгеймер"

  • Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер"

  • Лучший звук — "Зона интереса"

  • Лучший саундтрек — "Оппенгеймер"

  • Лучшая музыка к фильму — "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for")

  • Лучшая режиссура — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Украина получила "Оскар"

Украинский фильм впервые за историю кино одержал победу на самой престижной кинопремии "Оскар 2024".

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Сюжет фильма "20 дней в Мариуполе" освещает события начала полномасштабного вторжения, когда РФ начала уничтожать мирные города Украины. В частности, в картине изображаются первые дни осады Мариуполя. Кинокартина содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Да, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессоры. И, наконец, фильм "20 дней в Мариуполе" достойно победил на кинопремии "Оскар-2024".

Украинская документальная кинолента ранее уже получала немало престижных наград и номинаций. В частности, "20 дней в Мариуполе" получил награды на премиях BAFTA Film Awards, Sundance, Cinema for Peace 2023, выиграл премию Гильдии режиссеров Америки и других. Только за январь 2024 года фильм появился в 40 номинациях и получил более 20 наград.

Режиссер и команда поднялись на сцену театра Dolby в Голливуде и перед известными звездами и художниками поблагодарили за мировое признание. Во время своей речи со статуэткой в руках они еще раз напомнили миру о преступлениях и терроризме России.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" номинирована на премию Оскар
20 дней в Мариуполе
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Оскар 2024. Где и когда смотреть церемонию награждения
оскар
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в истории Украины. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар
"20 дней в Мариуполе"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?