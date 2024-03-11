Оскар-2024. Известные победители самой престижной кинопремии

В ночь с 10 на 11 марта состоялась 96-я церемония вручения "Оскара". Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" – он принимает премию с 2001 года.

Кто стал победителями кинопремии "Оскар"

Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме-победительнице, лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшей в картине "Бедные-несчастные".

Все победители "Оскара"

Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки

Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская"

Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе"

Лучший игровой короткометражный фильм — "Великолепная история Генри Шугара"

Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения"

Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"

Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные"

Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные"

Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные"

Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один"

Лучший монтаж — "Оппенгеймер"

Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер"

Лучший звук — "Зона интереса"

Лучший саундтрек — "Оппенгеймер"

Лучшая музыка к фильму — "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for")

Лучшая режиссура — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Украина получила "Оскар"

Украинский фильм впервые за историю кино одержал победу на самой престижной кинопремии "Оскар 2024".

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Сюжет фильма "20 дней в Мариуполе" освещает события начала полномасштабного вторжения, когда РФ начала уничтожать мирные города Украины. В частности, в картине изображаются первые дни осады Мариуполя. Кинокартина содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Да, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессоры. И, наконец, фильм "20 дней в Мариуполе" достойно победил на кинопремии "Оскар-2024".

Украинская документальная кинолента ранее уже получала немало престижных наград и номинаций. В частности, "20 дней в Мариуполе" получил награды на премиях BAFTA Film Awards, Sundance, Cinema for Peace 2023, выиграл премию Гильдии режиссеров Америки и других. Только за январь 2024 года фильм появился в 40 номинациях и получил более 20 наград.

Режиссер и команда поднялись на сцену театра Dolby в Голливуде и перед известными звездами и художниками поблагодарили за мировое признание. Во время своей речи со статуэткой в руках они еще раз напомнили миру о преступлениях и терроризме России.