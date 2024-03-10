Оскар 2024. Где и когда смотреть церемонию награждения

В Лос-Анджелесе состоится уже 96-я церемония награждения премии "Оскар". В ночь на 11 марта станут известны лауреаты главной кинопремии года.

Где и когда смотреть премию "Оскар-2024"

По местному времени церемония начинается 10 марта в 16.00. За Киевом это будет ночь 11 марта. Награждение пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Церемонию можно будет смотреть в более чем 200 странах, в Украине "Оскар" будет эксклюзивно транслировать телеканал Общественное Культура :

трансляция красной дорожки – в 0:30 по Киеву;

начало церемонии награждения – в 1:00.

Ночную трансляцию на Общественное Культура будут переводить в прямом эфире Андрей Беседин и Сергей Тюпа. Комментировать церемонию вживую кинокритикиня, артозрительница "Эспрессо" и "Детектора медиа" Лена Чиченина.

В прямом эфире также будут работать Лада Соколюк и Юлия Порплик, которые будут обеспечивать перевод на жестовой язык.

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" номинирована на премию Оскар

Украинский документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

"20 дней в Мариуполе" — первый именно украинский фильм во времена независимости, получивший номинацию на Оскар.

Фильм уже получил международное признание - он попал в две номинации британской премии BAFTA Film Awards - как "Документальный фильм" и "Лента на иностранном языке".

На фестивале Sundance фильм получил приз зрительских симпатий.

По версии журнала The Guardian, "20 дней в Мариуполе" занял четвертое место в списке лучших фильмов 2023 года в Великобритании и шестое в США.