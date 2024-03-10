Оскар 2024. Де та коли дивитися церемонію нагородження

У Лос-Анджелесі відбудеться вже 96-та церемонія нагородження премії "Оскар". У ніч проти 11 березня стануть відомі лавреати головної кінопремії року.

Де та коли дивитися премію “Оскар-2024”

За місцевим часом церемонія починається 10 березня о 16:00. За Києвом це буде ніч 11 березня. Нагородження відбуватиметься у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Церемонію можна буде дивитися у більш ніж 200 країнах, в Україні "Оскар" ексклюзивно транслюватиме телеканал Суспільне Культура:

трансляція червоної доріжки — о 0:30 за Києвом;

початок церемонії нагородження — о 1:00.

Нічну трансляцію на Суспільне Культура перекладатимуть у прямому ефірі Андрій Бєсєдін та Сергій Тюпа. Коментуватиме церемонію наживо кінокритикиня, артоглядачка "Еспресо" та "Детектора медіа" Лєна Чиченіна.

В прямому ефірі також працюватимуть Лада Соколюк та Юлія Порплик, які забезпечуватимуть переклад жестовою мовою.

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" номінована на премію Оскар

Український документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

"20 днів у Маріуполі" — перший саме український фільм за часів незалежності, що отримав номінацію на «Оскар».

Фільм уже здобув міжнародне визнання — він потрапив до двох номінацій британської премії BAFTA Film Awards — як "Документальний фільм" та "Стрічка іноземною мовою".

На фестивалі Sundance стрічка отримала приз глядацьких симпатій.

За версією журналу The Guardian, "20 днів у Маріуполі" посів четверте місце у списку найкращих фільмів 2023 року у Великій Британії та шосте у США.