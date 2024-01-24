Барбі-скандал. Гослінг обурився відсутністю Роббі та Гервіг серед номінанток на "Оскар"

Номінований на "Оскар-2024" за роль Кена у фільмі "Барбі" Раян Гослінг незадоволений, що серед претендентів на нагороду немає Марго Роббі та Ґрети Ґервіґ.

Гослінг розкритикував Оскар-2024

Канадський актор Раян Гослінг опублікував розлогу заяву, у якій обурився, що режисерка фільму "Барбі", який приніс йому номінацію на "Оскар-2024", Ґрета Ґервіґ та партнерка по знімальному майданчику, виконавиця головної ролі Марго Роббі не отримали двох ключових номінацій на премію – у категоріях "Найкращий режисер" та "Найкраща акторка".

Про це пише Hollywood reporter.

Сказати, що я розчарований, було б применшенням, – заявив Гослінг, який номінований як найкращий актор другого плану разом з колегою по фільму Америкою Феррерою. Поширити

Багато знаменитостей розкритикували цьогорічний список номінантів, відзначивши "зневажливе ставлення" до двох найбільших творців блокбастера.

Для мене велика честь бути номінованим моїми колегами разом із такими видатними артистами в рік такої кількості чудових фільмів. Я ніколи не думав, що скажу це, але я також неймовірно пишаюся тим, що це сталося за зображення пластикової ляльки на ім’я Кен. Але немає Кена без Барбі, і немає фільму про Барбі без Ґрети Ґервіґ і Марго Роббі, двох людей, які найбільше відповідають за цей історичний, всесвітньо відомий фільм. Жодне визнання не було б можливим ні для кого у фільмі без їхнього таланту, мужності та геніальності. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях, це нічого не сказати, – наголосив Гослінг. Поширити

Він додав, що цей фільм "розбив серця", струсонув "культуру та увійшов в історію".

Їхню роботу слід відзначити разом з іншими гідними номінантами. Кажучи це, я дуже радію за Америку Ферреру та інших неймовірних митців, які вклали свій талант у створення такого новаторського фільму, – підсумував актор. Поширити

Фільм Ґрети Ґервіґ "Барбі" обігнав "Темного лицаря" Крістофера Нолана та став найкасовішою стрічкою в історії компанії Warner Bros. "Барбі" також стала найкасовішим фільмом 2023 року в США.

Уже за місяць "Барбі" стала найкасовішим фільмом року у світі, зібравши 1,3 млрд дол.

РПЦ продовжує атаку на Барбі

У Росії продовжують нападки на голлівудський кінохіт "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях.

Цього разу своє невдоволення висловив священник РПЦ із Челябінська Борис Кривоногов. Він звинуватив фільм у тому, що той нібито "не сприяє багатодітності".

Про це Кривоногов розповів на форумі в Челябінську під час обговорення демографічних проблем у країні.

“Барбі" не сприяє багатодітності ні разу, повірте. Культ "Барбі" – це антидержавний культ. Який ще й фінансується, – видав челябінський "мораліст". Поширити

Ким саме фінансується так званий культ Барбі – священик не уточнив. Але в мережі вже жартують, що сценарій до фільму, на думку росіян, писав, мабуть, сам Джо Байден.

Кривоногов також видав порцію маячні про те, що "не можна любити державу, якщо ти не створив сім'ю". Таким чином він намагався закликати співгромадян "повертатися до свого історичного коріння" і створювати багатодітні сім'ї.

Це не перший скандал навколо комедійного блокбастера у Росії. Раніше кінострічку вже звинувачували у "пропаганді" ЛГБТ, а для того, щоб уберегти вразливих росіян від впливу цієї пропаганди, "нецензурні" сцени у фільмі заблюрили, що розсмішило навіть громадян РФ.

Нагадаємо, що офіційно показ "Барбі" в Росії заборонили, а тому росіяни дивляться піратські версії світових прем'єр.

Від показу фільму нібито відмовилися і в Мінкульті РФ. А все через те, що іноземні стрічки не відповідають завданням "за збереженням та зміцненням традиційних російських духовних цінностей".