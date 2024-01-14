Зірка "Барбі" Марго Роббі оголосила про паузу в акторській кар’єрі

Голлівудська акторка Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі" у 2023 році, вирішила зробити паузу у кіно-кар'єрі.
Марго Роббі розповіла про паузу кар’єрі
В інтерв’ю для Deadline австралійська акторка сказала:
Однак зірка продовжує працювати продюсеркою — її продюсерська компанія LuckyChap Entertainment випустила нещодавній хіт Saltburn.
Роббі додає: «Усі питають: «Ти відпочиваєш?» А я кажу: «Ти ж знаєш, що я продюсерка, правда? Ми не отримуємо перерв».
Вона також сподівається зрежисерувати щось, що, за її словами, хотіла зробити «приблизно останні сім років».
Вона «не поспішає» це робити, але зізнається: «У мене точно є свербіж це зробити, і він стає надто сильним. Я не знаю, скільки ще зможу протриматися».
Марго Роббі: що відомо
Акторка вже має за плечима ціле десятиліття великих фільмів і номінацій на нагороди, а також була названа однією з найбільш високооплачуваних актрис світу за версією Forbes у 2019 році.
Після початку кар’єри в серіалі «Сусіди» Роббі зробила великий прорив, знявшись у фільмі «Вовк з Уолл-стріт» у 2013 році.
Далі в доробку Роббі “Загін самогубців”, “Вавилон”, “Фокус”, “Сенсація”.
Її остання стрічка “Барбі” зібрала у світовому прокаті більше мільярда доларів, і стала її найкасовішим фільмом.
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