Зірка "Барбі" Марго Роббі оголосила про паузу в акторській кар’єрі

Голлівудська акторка Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі" у 2023 році, вирішила зробити паузу у кіно-кар'єрі.

Марго Роббі розповіла про паузу кар’єрі

В інтерв’ю для Deadline австралійська акторка сказала:

Я думаю, що наразі всім набридло бачити мене. Мабуть, мені варто на деякий час зникнути з екранів. Чесно кажучи, якби я зняла ще один фільм, люди б сказали: "Знову вона? Ми щойно провели з нею ціле літо. Нам вже набридло". Я не знаю, що я буду робити далі, але сподіваюся, що побуду трохи в стороні. Поширити

Однак зірка продовжує працювати продюсеркою — її продюсерська компанія LuckyChap Entertainment випустила нещодавній хіт Saltburn.

Роббі додає: «Усі питають: «Ти відпочиваєш?» А я кажу: «Ти ж знаєш, що я продюсерка, правда? Ми не отримуємо перерв».

Вона також сподівається зрежисерувати щось, що, за її словами, хотіла зробити «приблизно останні сім років».

Але я завжди вважала це привілеєм, а не правом. Я повільно працювала над відчуттям, що заслужила право бути режисером, і я відчуваю, що зараз наближаюся до цього відчуття, — пояснила зірка. Поширити

Вона «не поспішає» це робити, але зізнається: «У мене точно є свербіж це зробити, і він стає надто сильним. Я не знаю, скільки ще зможу протриматися».

Марго Роббі: що відомо

Акторка вже має за плечима ціле десятиліття великих фільмів і номінацій на нагороди, а також була названа однією з найбільш високооплачуваних актрис світу за версією Forbes у 2019 році.

Після початку кар’єри в серіалі «Сусіди» Роббі зробила великий прорив, знявшись у фільмі «Вовк з Уолл-стріт» у 2013 році.

Далі в доробку Роббі “Загін самогубців”, “Вавилон”, “Фокус”, “Сенсація”.

Її остання стрічка “Барбі” зібрала у світовому прокаті більше мільярда доларів, і стала її найкасовішим фільмом.