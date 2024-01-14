Звезда "Барби" Марго Робби объявила о паузе в актерской карьере

Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в фильме Барби в 2023 году, решила сделать паузу в кино-карьере.

Марго Робби рассказала о паузе в карьере

В интервью для Deadline австралийская актриса сказала:

Я думаю, что всем надоело видеть меня. Пожалуй, мне стоит на время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я сняла еще один фильм, люди бы сказали: "Снова она? Мы только что провели с ней целое лето. Нам уже надоело". Я не знаю, что я буду делать дальше, но надеюсь, что построю немного в стороне. Поделиться

Однако звезда продолжает работать продюсером — ее продюсерская компания LuckyChap Entertainment выпустила недавний хит Saltburn.

Робби добавляет: «Все спрашивают: «Ты отдыхаешь?» А я говорю: «Ты же знаешь, что я продюсер, правда? Мы не получаем перерывов».

Она также надеется срежиссировать что-то, что, по ее словам, хотела сделать «приблизительно последние семь лет».

Но я всегда считала это привилегией, а не правом. Я медленно работала над чувством, что заслужила право быть режиссером, и я чувствую, что сейчас приближаюсь к этому ощущению, — объяснила звезда. Поделиться

Она «не спешит» это делать, но признается: «У меня точно есть зуд это сделать, и он становится слишком сильным. Я не знаю, сколько еще смогу продержаться.

Марго Робби: что известно

Актриса уже имеет за плечами целое десятилетие больших фильмов и номинаций на награды, а также была названа одной из самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes в 2019 году.

После начала карьеры в сериале «Соседи» Робби совершила большой прорыв, снявшись в фильме «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году.

Далее в наследии Робби "Отряд самоубийц", "Вавилон", "Фокус", "Сенсация".

Ее последняя лента "Барби" собрала в мировом прокате более миллиарда долларов и стала ее самым кассовым фильмом.