Кінохіт "Барбі" отримав рекордну кількість номінацій Critics Choice Awards

Стрічка “Барбі” продовжує бити рекорди

Фільм "Барбі" отримав 18 номінацій Critics Choice Awards – це найбільше за 29 років існування премії.

Про це повідомило Variety.

Фільм Грети Ґервіґ зібрав 18 номінацій – це більше, ніж у "Все завжди і водночас" та "Форма води", які отримали по 14 номінацій у відповідні роки.

Серед нагород – за найкращий фільм, режисуру, жіночу роль (Марґо Роббі), чоловічу роль другого плану (Раян Ґослінґ), жіночу роль другого плану (Америка Феррера) та три нагороди за оригінальну пісню: Dance the Night, I'm Just Ken та What Was I Made For?

"Оппенгеймер" Крістофера Нолана та "Бідолахи" Йоргоса Лантімоса отримали по 13 номінацій, у тому числі за найкращий фільм, розділивши між собою друге місце за кількістю номінацій.

За нагороду за найкращий фільм також змагаються:

"Американська фантастика"

"Фіолетовий колір"

"Залишені"

"Вбивці квіткової повені"

"Маестро"

"Минулі життя"

"Солтберн"

Переможців оголосять у прямому ефірі телеканалу The CW 14 січня. Повний список номінантів у всіх категоріях дивіться ось тут.

Суперхіт "Барбі": що відомо

Кінострічка "Барбі" з'явилася в кінотеатрах 20 липня. Головну роль ляльки зіграла Марґо Роббі. Її бойфренда Кена на екрані втілив Раян Ґослінґ. Бюджет стрічки становив приблизно 128–145 млн дол.

Фільм став найкасовішою кінострічкою з жінкою в режисерському кріслі. Станом на вересень картина зібрала у прокаті в США 626 млн дол, посівши 11-те місце в історії за касовими зборами. Це також найкасовіший реліз в історії Warner Bros., зокрема і в Україні.

У грудні Ґервіґ прокоментувала, що не відкидає імовірність зняти спіноф, де в центрі сюжету буде Кен.

"Барбі" також має найбільше номінацій на "Золотий глобус 2024" – дев'ять.

А саму Ґрету Ґервіґ призначили головою журі Каннського кінофестивалю 2024 року.

Що відомо про премію Critics Choice Awards

Кінопремія "Вибір критиків" (Critics' Choice Movie Awards) – щорічна церемонія нагородження, вручається Асоціацією телекінокритиків (BFCA) за досягнення у кінематографі.

У листопада оголосили переможців 8 премії Critics' Choice за найкращий документальний фільм. Український фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг одразу у 2 категоріях:

Кращий дебютний документальний фільм

Найкращий політичний документальний фільм

Стрічка також потрапила до двох коротких списків на премію "Оскар" – як найкращий документальний та міжнародний фільм.