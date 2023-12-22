Кінохіт "Барбі" отримав рекордну кількість номінацій Critics Choice Awards

Суперуспішний фільм Грети Ґервіґ “Барбі” зібрав 18 номінацій премії Critics Choice Awards. Це більше, ніж у "Все завжди і водночас" та "Форма води", які мали по 14 номінацій у відповідні роки.
Стрічка “Барбі” продовжує бити рекорди
Фільм "Барбі" отримав 18 номінацій Critics Choice Awards – це найбільше за 29 років існування премії.
Про це повідомило Variety.
Фільм Грети Ґервіґ зібрав 18 номінацій – це більше, ніж у "Все завжди і водночас" та "Форма води", які отримали по 14 номінацій у відповідні роки.
Серед нагород – за найкращий фільм, режисуру, жіночу роль (Марґо Роббі), чоловічу роль другого плану (Раян Ґослінґ), жіночу роль другого плану (Америка Феррера) та три нагороди за оригінальну пісню: Dance the Night, I'm Just Ken та What Was I Made For?
"Оппенгеймер" Крістофера Нолана та "Бідолахи" Йоргоса Лантімоса отримали по 13 номінацій, у тому числі за найкращий фільм, розділивши між собою друге місце за кількістю номінацій.
За нагороду за найкращий фільм також змагаються:
"Американська фантастика"
"Фіолетовий колір"
"Залишені"
"Вбивці квіткової повені"
"Маестро"
"Минулі життя"
"Солтберн"
Переможців оголосять у прямому ефірі телеканалу The CW 14 січня. Повний список номінантів у всіх категоріях дивіться ось тут.
Суперхіт "Барбі": що відомо
Кінострічка "Барбі" з'явилася в кінотеатрах 20 липня. Головну роль ляльки зіграла Марґо Роббі. Її бойфренда Кена на екрані втілив Раян Ґослінґ. Бюджет стрічки становив приблизно 128–145 млн дол.
Фільм став найкасовішою кінострічкою з жінкою в режисерському кріслі. Станом на вересень картина зібрала у прокаті в США 626 млн дол, посівши 11-те місце в історії за касовими зборами. Це також найкасовіший реліз в історії Warner Bros., зокрема і в Україні.
У грудні Ґервіґ прокоментувала, що не відкидає імовірність зняти спіноф, де в центрі сюжету буде Кен.
"Барбі" також має найбільше номінацій на "Золотий глобус 2024" – дев'ять.
А саму Ґрету Ґервіґ призначили головою журі Каннського кінофестивалю 2024 року.
Що відомо про премію Critics Choice Awards
Кінопремія "Вибір критиків" (Critics' Choice Movie Awards) – щорічна церемонія нагородження, вручається Асоціацією телекінокритиків (BFCA) за досягнення у кінематографі.
У листопада оголосили переможців 8 премії Critics' Choice за найкращий документальний фільм. Український фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг одразу у 2 категоріях:
Кращий дебютний документальний фільм
Найкращий політичний документальний фільм
Стрічка також потрапила до двох коротких списків на премію "Оскар" – як найкращий документальний та міжнародний фільм.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-