Кинохит "Барби" получил рекордное количество номинаций Critics Choice Awards
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Кинохит "Барби" получил рекордное количество номинаций Critics Choice Awards

Барби и Кен
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Источник:  Variety

Суперуспешный фильм Греты Гервиг "Барби" собрал 18 номинаций премии Critics Choice Awards. Это больше, чем у "Все всегда и одновременно" и "Формы воды", которые имели по 14 номинаций в соответствующие годы.

Лента "Барби" продолжает бить рекорды

Фильм "Барби" получил 18 номинаций Critics Choice Awards – это больше всего за 29 лет существования премии.

Об этом сообщило Variety.

Фильм Греты Гервиг собрал 18 номинаций – это больше, чем у "Все всегда и одновременно" и "Форма воды", которые получили по 14 номинаций в соответствующие годы.

Среди наград – за лучший фильм, режиссуру, женскую роль (Марго Робби), мужскую роль второго плана (Райан Гослинг), женскую роль второго плана (Америка Феррера) и три награды за оригинальную песню: Dance the Night, I'm Just Ken и What Was I Made For?

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана и "Бедняги" Йоргоса Лантимоса получили по 13 номинаций, в том числе за лучший фильм, разделив между собой второе место по количеству номинаций.

За награду за лучший фильм также соревнуются:

  • "Американская фантастика"

  • "Фиолетовый цвет"

  • "Оставленные"

  • "Убийцы цветочного полнолуния"

  • "Маэстро"

  • "Прошлые жизни"

  • "Солтберн"

Победители будут объявлены в прямом эфире телеканала The CW 14 января. Полный список номинантов во всех категориях смотрите здесь .

Суперхит "Барби": что известно

Кинолента "Барби" появилась в кинотеатрах 20 июля. Главную роль куклы сыграла Марго Робби. Ее бойфренда Кена на экране воплотил Райан Гослинг. Бюджет ленты составил примерно 128-145 млн дол.

Фильм стал самой кассовой кинолентой с женщиной в режиссерском кресле. По состоянию на сентябрь картина собрала в прокате в США 626 млн долл, заняв 11 место в истории по кассовым сборам. Это также самый кассовый релиз в истории Warner Bros., в том числе и в Украине.

В декабре Гервиг прокомментировала, что не исключает вероятность снять спиноф, где в центре сюжета будет Кен.

У "Барби" также больше всего номинаций на "Золотой глобус-2024" – девять.

А саму Грету Гервиг назначили главой жюри Каннского кинофестиваля 2024 года.

Что известно о премии Critics Choice Awards

Кинопремия "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) – ежегодная церемония награждения, вручается Ассоциацией телекинокритиков (BFCA) за достижения в кинематографе.

В ноябре объявили победителей 8 премии Critics' Choice за лучший документальный фильм. Украинский фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" победил сразу в 2 категориях:

  • Лучший дебютный документальный фильм

  • Лучший политический документальный фильм

Лента также попала в два коротких списка на премию "Оскар" – как лучший документальный и международный фильм.

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