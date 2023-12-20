Греция, Бразилия или Барбиленд. The Economist назвал страну 2023 года

Греция стала страной года по версии британского журнала The Economist. Журналисты считают, что власти страны показали, что "на грани краха" можно проводить жесткие и разумные экономические реформы и все равно побеждать на выборах.

Греция стала страной года по версии The Economist

Греция возглавила рейтинг стран от The Economist после многих лет болезненной реструктуризации.

Издание пишет, что правоцентристское правительство страны было переизбрано в июне. Ее внешняя политика проамериканская, проевропейская и опасается России.

Греция показывает, что на грани краха можно проводить жесткие, разумные экономические реформы, восстанавливать общественный договор, демонстрировать сдержанный патриотизм и все равно выигрывать выборы. Поделиться

Какие государства могли получить звание страны года

The Economist пишет, что с тех пор как журналисты издания начали выбирать страны года в 2013 году, они пытались выбирать наиболее улучшившееся государство.

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Однако, по словам журналистов, в этом году есть две группы стран, которые заслуживают признания.

Первая группа – страны, которые противостояли автократическим соседям. Среди них Украина , противостоящая РФ, Молдова, борющаяся с российскими запугиваниями, присоединившиеся к НАТО Финляндия и Швеция.

Филиппины защищали свои морские границы от китайских кораблей. В августе Япония и Южная Корея отложили свои исторические споры, чтобы углубить сотрудничество. Островное государство Тувалу с населением 11 000 человек подписало соглашение с Австралией, которое страхует его население от климатических изменений и содержит гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание под прицел Китая.

Вторая группа стран защищала демократию или либеральные ценности на дому. Среди них Таиланд и Турция, где оппозиция упорно пыталась свергнуть автократические режимы, но эти режимы удержались на выборах.

Три страны вернулись к умеренности после популизма. Это Бразилия, где после популиста Жаира Болсонаро, президентом стал левоцентрист Луис Инасиу Лула да Силва.

Однако страна не получила награды за чрезмерную приверженность да Силвы к диктатору Путину и деспоту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Польша отметилась повышением расходов на оборону и продолжала принимать украинских беженцев. В октябре избиратели отказались от популистско-националистической партии "Право и справедливость" в пользу ряда оппозиционных партий.