Греція, Бразилія чи Барбіленд. The Economist назвав державу 2023 року

Греція стала країною року за версією британського журналу The Economist. Журналісти вважають, що влада країни показала, що “на межі краху” можна проводити жорсткі та розумні економічні реформи і все одно перемагати на виборах.

Греція стала країною року за версією The Economist

Греція очолила рейтинг країн від The Economist після багатьох років болісної реструктуризації.

Видання пише, що правоцентристський уряд країни було переобрано в червні. Її зовнішня політика є проамериканською, проєвропейською та остерігається Росії.

Греція показує, що на межі краху можна проводити жорсткі, розумні економічні реформи, відновлювати суспільний договір, демонструвати стриманий патріотизм — і все одно вигравати вибори. Поширити

Які держави могли отримати звання країни року

The Economist пише, що відколи журналісти видання почали обирати країни року у 2013 році, вони намагалися обирати державу, яка покращилася найбільше.

Пошук світлої точки в похмурому світі привів деяких наших співробітників до відчаю та пропозицій обрати Барбіленд, вигадану рожеву утопію з цьогорічного голлівудського блокбастера. Поширити

Проте, за словами журналістів, цього року є дві групи країн, які заслуговують на визнання.

Перша група - країни, які протистояли автократичним сусідам. Серед них Україна, яка протистоїть РФ, Молдова, яка бореться з російськими залякуваннями, Фінляндія та Швеція, які приєдналися до НАТО.

Філіппіни захищали свої морські кордони від китайських кораблів. У серпні Японія та Південна Корея відклали свої історичні суперечки, щоб поглибити співпрацю. Острівна держава Тувалу з населенням 11 000 осіб підписала угоду з Австралією, яка страхує її населення від кліматичних змін і містить гарантії безпеки, щоб запобігти потраплянню під приціл Китаю.

Друга група країн захищала демократію чи ліберальні цінності вдома. Серед них Таїланд і Туреччина, де опозиція наполегливо намагалася скинути автократичні режими, але ці режими втрималися на виборах.

Три країни повернулися до поміркованості після популізму. Це Бразилія, де після популіста Жаіра Болсонаро, президентом став лівоцентрист Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Однак країна не отримала нагороди за надмірну прихильність да Сілви до диктатора Путіна та деспота Венесуели Ніколаса Мадуро.

Польща відзначилася підвищенням витрат на оборону та продовжувала приймати українських біженців. У жовтні виборці відмовилися від популістсько-націоналістичної партії «Право і справедливість» на користь низки опозиційних партій.