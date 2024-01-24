Барби-скандал. Гослинг возмутился отсутствием Робби и Гервиг среди номинанток на "Оскар"

Номинированный на "Оскар-2024" за роль Кена в фильме "Барби" Райан Гослинг недоволен, что среди претендентов на награду нет Марго Робби и Греты Гервиг.
Гослинг подверг критике Оскар-2024
Канадский актер Райан Гослинг опубликовал пространное заявление, в котором возмутился, что режиссер фильма "Барби", который принес ему номинацию на "Оскар-2024", Грета Гервиг и партнер по съемочной площадке, исполнительница главной роли Марго Робби не получили двух ключевых номинаций на премию – в категориях "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса".
Об этом пишет Hollywood reporter.
Многие знаменитости раскритиковали нынешний список номинантов, отметив "пренебрежительное отношение" к двум величайшим создателям блокбастера.
Он добавил, что этот фильм "разбил сердца", встряхнул "культуру и вошел в историю".
Фильм Греты Гервиг "Барби" обогнал "Темного рыцаря" Кристофера Нолана и стал самой кассовой лентой в истории компании Warner Bros. "Барби" также стала самым кассовым фильмом 2023 года в США.
Уже через месяц "Барби" стала самым кассовым фильмом года в мире, собрав 1,3 млрд дол.
РПЦ продолжает атаку на Барби
В России продолжают нападки на голливудский кинохит "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.
В этот раз свое недовольство выразил священник РПЦ из Челябинска Борис Кривоногов. Он обвинил фильм в том, что тот якобы "не способствует многодетности".
Об этом Кривоногов рассказал на форуме в Челябинске, обсуждая демографические проблемы в стране.
Кем именно финансируется так называемый культ Барби – священник не уточнил. Но в сети уже шутят, что сценарий к фильму, по мнению россиян, писал, пожалуй, сам Джо Байден.
Кривоногов также выдал порцию бреда о том, что "нельзя любить государство, если ты не создал семью". Таким образом он пытался призвать сограждан "возвращаться к своим историческим корням" и создавать многодетные семьи.
Это не первый скандал вокруг комедийного блокбастера в России. Ранее киноленту уже обвиняли в "пропаганде" ЛГБТ, а для того, чтобы уберечь уязвимых россиян от влияния этой пропаганды, "нецензурные" сцены в фильме заблудились, что рассмешило даже граждан РФ.
Напомним, что официально показ "Барби" в России запретили, а потому россияне смотрят пиратские версии мировых премьер.
От показа фильма вроде бы отказались и в Минкульте РФ. А все потому, что иностранные ленты не отвечают задачам "по сохранению и укреплению традиционных русских духовных ценностей".
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