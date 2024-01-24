Барби-скандал. Гослинг возмутился отсутствием Робби и Гервиг среди номинанток на "Оскар"

Номинированный на "Оскар-2024" за роль Кена в фильме "Барби" Райан Гослинг недоволен, что среди претендентов на награду нет Марго Робби и Греты Гервиг.

Гослинг подверг критике Оскар-2024

Канадский актер Райан Гослинг опубликовал пространное заявление, в котором возмутился, что режиссер фильма "Барби", который принес ему номинацию на "Оскар-2024", Грета Гервиг и партнер по съемочной площадке, исполнительница главной роли Марго Робби не получили двух ключевых номинаций на премию – в категориях "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса".

Об этом пишет Hollywood reporter.

Сказать, что я разочарован, было бы умалением, – заявил Гослинг, номинированный как лучший актер второго плана вместе с коллегой по фильму Америкой Феррерой. Поделиться

Многие знаменитости раскритиковали нынешний список номинантов, отметив "пренебрежительное отношение" к двум величайшим создателям блокбастера.

Для меня большая честь быть номинированной моими коллегами вместе с такими выдающимися артистами в год такого количества замечательных фильмов. Я никогда не думал, что скажу это, но я тоже невероятно горжусь тем, что это произошло за изображение пластиковой куклы по имени Кен. Но нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее отвечающих за этот исторический, всемирно известный фильм. Ни признание не было бы возможным ни для кого в фильме без их таланта, мужества и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в соответствующих категориях, ничего не сказать, – подчеркнул Гослинг. Поделиться

Он добавил, что этот фильм "разбил сердца", встряхнул "культуру и вошел в историю".

Их работу следует отметить вместе с другими достойными номинантами. Говоря это, я очень рад за Америку Ферреру и других невероятных художников, вложивших свой талант в создание такого новаторского фильма, – подытожил актер. Поделиться

Фильм Греты Гервиг "Барби" обогнал "Темного рыцаря" Кристофера Нолана и стал самой кассовой лентой в истории компании Warner Bros. "Барби" также стала самым кассовым фильмом 2023 года в США.

Уже через месяц "Барби" стала самым кассовым фильмом года в мире, собрав 1,3 млрд дол.

РПЦ продолжает атаку на Барби

В России продолжают нападки на голливудский кинохит "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

В этот раз свое недовольство выразил священник РПЦ из Челябинска Борис Кривоногов. Он обвинил фильм в том, что тот якобы "не способствует многодетности".

Об этом Кривоногов рассказал на форуме в Челябинске, обсуждая демографические проблемы в стране.

"Барби" не способствует многодетности ни разу, поверьте. Культ "Барби" – это антигосударственный культ. Который еще и финансируется, – издал челябинский "моралист". Поделиться

Кем именно финансируется так называемый культ Барби – священник не уточнил. Но в сети уже шутят, что сценарий к фильму, по мнению россиян, писал, пожалуй, сам Джо Байден.

Кривоногов также выдал порцию бреда о том, что "нельзя любить государство, если ты не создал семью". Таким образом он пытался призвать сограждан "возвращаться к своим историческим корням" и создавать многодетные семьи.

Это не первый скандал вокруг комедийного блокбастера в России. Ранее киноленту уже обвиняли в "пропаганде" ЛГБТ, а для того, чтобы уберечь уязвимых россиян от влияния этой пропаганды, "нецензурные" сцены в фильме заблудились, что рассмешило даже граждан РФ.

Напомним, что официально показ "Барби" в России запретили, а потому россияне смотрят пиратские версии мировых премьер.

От показа фильма вроде бы отказались и в Минкульте РФ. А все потому, что иностранные ленты не отвечают задачам "по сохранению и укреплению традиционных русских духовных ценностей".