"20 дней в Мариуполе" после победы на "Оскаре" возвращают в украинский прокат — известна дата
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Культура
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"20 дней в Мариуполе" после победы на "Оскаре" возвращают в украинский прокат — известна дата

20 дней в Мариуполе
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Источник:  online.ua

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший премию "Оскар", с 14 марта возвращается в украинские кинотеатры. Также фильм станет доступен на онлайн-платформе.

Когда можно увидеть "20 дней в Мариуполе"

Украинский кинодистрибьютор «Артхаус Трафик» сообщает, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" возвращается в кинотеатры.

Показ фильмов стартует с 14 марта и будет ограничен. Расписание сеансов в ссылке.

С 21 марта стартует онлайн-релиз фильма на платформе Takflix.

О чем фильм "20 дней в Мариуполе"

Документальная лента режиссера и фотографа Мстислава Чернова рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе во время российского вторжения в Украину.

Члены команды Associated Press стали последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, позже ставшие определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Все трое получили за свою работу Пулитцеровскую премию.

11 марта 2024 года документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в категории полнометражный документальный фильм. Это первая лента от Украины, получившая награду.

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