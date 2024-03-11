"20 дней в Мариуполе" после победы на "Оскаре" возвращают в украинский прокат — известна дата

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший премию "Оскар", с 14 марта возвращается в украинские кинотеатры. Также фильм станет доступен на онлайн-платформе.

Когда можно увидеть "20 дней в Мариуполе"

Украинский кинодистрибьютор «Артхаус Трафик» сообщает, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" возвращается в кинотеатры.

Показ фильмов стартует с 14 марта и будет ограничен. Расписание сеансов в ссылке.

Друзі, з 14 березня фільм 20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ повертається до кінотеатрів! Розклад сеансів у посиланні нижче. З 21 ого березня також стартує онлайн реліз фільму. Ще раз вітаємо нас всіх з Оскаром! pic.twitter.com/3qeMmSrOz6 — Артхаус Трафік (@arthousetraffic) March 11, 2024

С 21 марта стартует онлайн-релиз фильма на платформе Takflix.

О чем фильм "20 дней в Мариуполе"

Документальная лента режиссера и фотографа Мстислава Чернова рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе во время российского вторжения в Украину.

Члены команды Associated Press стали последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, позже ставшие определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений. Поделиться

Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Все трое получили за свою работу Пулитцеровскую премию.