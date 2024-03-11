"20 дней в Мариуполе" после победы на "Оскаре" возвращают в украинский прокат — известна дата

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший премию "Оскар", с 14 марта возвращается в украинские кинотеатры. Также фильм станет доступен на онлайн-платформе.
Когда можно увидеть "20 дней в Мариуполе"
Украинский кинодистрибьютор «Артхаус Трафик» сообщает, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" возвращается в кинотеатры.
Показ фильмов стартует с 14 марта и будет ограничен. Расписание сеансов в ссылке.
С 21 марта стартует онлайн-релиз фильма на платформе Takflix.
О чем фильм "20 дней в Мариуполе"
Документальная лента режиссера и фотографа Мстислава Чернова рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе во время российского вторжения в Украину.
Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Все трое получили за свою работу Пулитцеровскую премию.
11 марта 2024 года документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в категории полнометражный документальный фильм. Это первая лента от Украины, получившая награду.
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