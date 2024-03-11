Из международной версии "Оскара" вырезали победу фильма "20 дней в Мариуполе"

Из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар" вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победила украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе".

Победу фильма "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной версии "Оскара"

Суспільне сообщает, что 11 марта в 20:30 на телеканале "Суспільне Культура" должны были показать международную сокращенную версию церемонии.

Однако после получения материалов для трансляции от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. Поделиться

Команда "Общественного" выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited и, вместо сокращенной версии, для украинских зрителей транслирует полную версию, которая была в прямом эфире телеканала в ночь с 10 на 11 марта.

Исполнительный продюсер телеканала Общественное Культура Лукьян Галкин отметил, что это не единственная категория, которую вырезали из эфира, однако в прошлом году эту категорию не вырезали.

Почему тогда мы возмущены? Ибо в прошлом году в международной версии номинация «Лучший документальный фильм» как раз была. И победил там фильм «Навальный». И Юлия Навальная произносила политическую речь на аполитической церемонии. Мы уверены, что версия Оскара, где нет награждения “20 дней в Мариуполе”, не нужна украинским зрителям. Протест Диснею направили. Поделиться

Галкин подчеркнул, что мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем неприятнее видеть исключение этой полной правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии «Оскар».

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар

11 марта "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм. Это первая победа на премии для Украины.

Во время получения награды режиссер Мстислав Чернов заявил, что хотел бы, чтобы не пришлось снимать этот фильм, чтобы Россия не нападала на Украину.

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.