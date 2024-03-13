Омен: Начало. В сети опубликовали трейлер долгожданного хоррора
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Омен: Начало. В сети опубликовали трейлер долгожданного хоррора

Омен: Начало
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Источник:  online.ua

В скором времени украинцы смогут насладиться просмотром фильма ужасов "Омен: Начало" (The First Omen), который является приквелом классической франшизы фильмов о пришествии дьявола.

Трейлер к фильму "Омен: Начало" уже в сети

Главной героиней хоррора является молодая американка Маргарет Дайно. Она отправляется в Рим, чтобы начать жизнь, посвященную служению церкви.

Однако там ее ждет только тьма и ужас, которым придется дать отпор.

Маргарет узнает о жутком заговоре, главная цель которого – рождение вселенского зла.

Создатели фильма ужасов также обещают, что зрителей поразит актерский состав фильма “Омен. Начало”:

  1. Нелл Тайгер Фри (сериал "Дом с прислугой"),

  2. Тавфик Баргом ("Мария Магдалена"),

  3. Соня Брага ("Поцелуй женщины-паука"),

  4. Ральф Айнесон ("Творец"),

  5. Чарльз Дэнс (сериал "Игра Престолов")

  6. Билл Наи ("Пираты Карибского моря: На краю света", "Реальная любовь", "Другой мир").

Стоит отметить, что ленту создала режиссер Аркаша Стивенсон (сериалы "Новый вкус вишни", "Легион") на основе персонажей, созданных Дэвидом Зельцером ("Омен").

История написана Беном Джейкоби и сценаристами Тимом Смитом, Аркашей Стивенсоном и Китом Томасом.

Что важно знать о франшизе "Омен"

В общей сложности кинофраншиза "Омен" насчитывает уже шесть фильмов.

Первая лента увидела мир еще полвека назад. В центре сюжета был мальчик Демьен Торн, оказавшийся Антихристом.

Два ее прямых продолжения вышли в 1978 и 1981 годах, рассказывая о дальнейшем пути дьявола в человеческом облике.

В 1991 году вышла четвертая часть франшизы, созданная специально для телевидения. В этой части в образе Антихриста уже была девочка по имени Делия. В 2006 году вышел ремейк первого фильма.

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