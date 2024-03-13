Омен: Начало. В сети опубликовали трейлер долгожданного хоррора

В скором времени украинцы смогут насладиться просмотром фильма ужасов "Омен: Начало" (The First Omen), который является приквелом классической франшизы фильмов о пришествии дьявола.
Трейлер к фильму "Омен: Начало" уже в сети
Главной героиней хоррора является молодая американка Маргарет Дайно. Она отправляется в Рим, чтобы начать жизнь, посвященную служению церкви.
Однако там ее ждет только тьма и ужас, которым придется дать отпор.
Маргарет узнает о жутком заговоре, главная цель которого – рождение вселенского зла.
Создатели фильма ужасов также обещают, что зрителей поразит актерский состав фильма “Омен. Начало”:
Нелл Тайгер Фри (сериал "Дом с прислугой"),
Тавфик Баргом ("Мария Магдалена"),
Соня Брага ("Поцелуй женщины-паука"),
Ральф Айнесон ("Творец"),
Чарльз Дэнс (сериал "Игра Престолов")
Билл Наи ("Пираты Карибского моря: На краю света", "Реальная любовь", "Другой мир").
Стоит отметить, что ленту создала режиссер Аркаша Стивенсон (сериалы "Новый вкус вишни", "Легион") на основе персонажей, созданных Дэвидом Зельцером ("Омен").
История написана Беном Джейкоби и сценаристами Тимом Смитом, Аркашей Стивенсоном и Китом Томасом.
Что важно знать о франшизе "Омен"
В общей сложности кинофраншиза "Омен" насчитывает уже шесть фильмов.
Первая лента увидела мир еще полвека назад. В центре сюжета был мальчик Демьен Торн, оказавшийся Антихристом.
Два ее прямых продолжения вышли в 1978 и 1981 годах, рассказывая о дальнейшем пути дьявола в человеческом облике.
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