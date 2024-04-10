В сети появился первый трейлер ленты "Джокер: Безумие на двоих" с Леди Гагой
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Шоу-бизнес
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В сети появился первый трейлер ленты "Джокер: Безумие на двоих" с Леди Гагой

Джокер: Безумие на двоих
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Источник:  Variety

Вышел первый трейлер долгожданного продолжения ленты о Джокере – "Джокер: Безумие на двоих". Он появится на экранах в октябре 2024 года.

Когда выйдет фильм "

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Криминальная драма режиссера Тодда Филлипса появится на киноэкранах 3 октября 2024 года — ровно через пять лет после первого фильма.

В главных ролях — Хоакин Феникс («Джокер», «Гладиатор»), Леди Гага («Рождение звезды», «Дом Гуччи»), Зази Битц («Джокер», «Дедпул 2», Брендан Глисон («Ирландец», « Банши Инеерина») и другие.

В трейлере Артур Флэк, превратившийся в Джокера, встречает Леди Гагу в роли Харли Квинн.

В трейлере показали мрачную психиатрическую больницу "Аркхэм", куда Джокер попал в конце первого фильма. В больнице он встречает другую пациентку — Гарли Квинн.

После случайной встречи в коридорах тюрьмы они безумно влюбляются и планируют вырваться из своих смирительных рубашек, чтобы захватить мир за пределами своих камер. Так они оказываются на улицах Готема.

Я — никто. Я ничего не сделала со своей жизнью, как ты, — говорит Гарли Квинн Джокеру.

Первый фильм рассказывал историю происхождения отшельника Джокера, который пытается делать стендап и по совместительству работает клоуном.

Я скажу вам, что изменилось. Я больше не один — вот о чем мы должны говорить! — говорит Джокер в трейлере.

Как известно, первый "Джокер" стал масштабным блокбастером с мировым прокатом в 1 миллиард долларов. Он стал первым фильмом с рейтингом R, преодолевшим отметку в миллиард долларов и получившим 11 номинаций на «Оскар», включая лучший фильм.

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