17-летняя Кира — настоящая мечтательница, она спешит жить эту жизнь и как можно быстрее повзрослеть: украдкой берет мамины сапоги и яркую помаду, принимает первые серьезные решения, попадает в водоворот любви с головой, а еще… «набивает» первые шишки на собственных ошибках, учится быть ответственным и сдержанным. Но главное — Кира ищет ответы на извечный вопрос «Ты меня любишь?». Но находит ли?