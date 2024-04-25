О взрослении в 90-е. Вышел новый трейлер украинского фильма "Ты меня любишь?"
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О взрослении в 90-е. Вышел новый трейлер украинского фильма "Ты меня любишь?"

"Ты меня любишь?"
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Источник:  Госкино

В сети появился новый трейлер фильма "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой.

В широкий прокат фильм выйдет 30 мая.

Трейлер украинской ленты "Ты меня любишь?"

Государственное агентство по кино сообщило о публикации трейлера ленты.

"Ты меня любишь?" — история взросления на фоне краха семьи и целой эпохи. Удастся ли Кире один на один разобраться в собственных чувствах и научиться разделять черное от белого?

17-летняя Кира — настоящая мечтательница, она спешит жить эту жизнь и как можно быстрее повзрослеть: украдкой берет мамины сапоги и яркую помаду, принимает первые серьезные решения, попадает в водоворот любви с головой, а еще… «набивает» первые шишки на собственных ошибках, учится быть ответственным и сдержанным. Но главное — Кира ищет ответы на извечный вопрос «Ты меня любишь?». Но находит ли?

Главную роль в фильме исполнила актриса Карина Химчук. Девушка получила за роль награду шестой Национальной премии кинокритиков Киноколо в категории Лучшая актриса в 2023 году.

Фильм создан компанией Family Production в копродукции с Сommonground Pictures и скандинавским кинофондом Film i Väst при поддержке Госкино. Дистрибьютор в Украине: FILM.UA Distribution и Киномания.

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