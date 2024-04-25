В сети появился новый трейлер фильма "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой.
В широкий прокат фильм выйдет 30 мая.
Трейлер украинской ленты "Ты меня любишь?"
Государственное агентство по кино сообщило о публикации трейлера ленты.
"Ты меня любишь?" — история взросления на фоне краха семьи и целой эпохи. Удастся ли Кире один на один разобраться в собственных чувствах и научиться разделять черное от белого?
Главную роль в фильме исполнила актриса Карина Химчук. Девушка получила за роль награду шестой Национальной премии кинокритиков Киноколо в категории Лучшая актриса в 2023 году.
Фильм создан компанией Family Production в копродукции с Сommonground Pictures и скандинавским кинофондом Film i Väst при поддержке Госкино. Дистрибьютор в Украине: FILM.UA Distribution и Киномания.
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