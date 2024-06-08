ГУР заявляє про замах на зрадника України Геннадія Мацегору

Згідно з даними українських розвідників, 7 червня 2024 року у місті старий Оскол, що в Росії, було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.

Геннадія Мацегору намагалися ліквідувати в Росії

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що зрадник батьківщини добровільно пішов на повну співпрацю з режимом диктатора Володимира Путіна.

До прикладу, 2 роки тому він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська він утік з російськими загарбниками до Бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону.

Проте, як стало сьогодні відомо, вона не змогла захистити мера-колаборанта від розплати за зраду.

Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний, — наголошує ГУР. Поширити

СБУ виявила в Україні мережу ФСБ

У травня 2024 року стало відомо, що СБУ вдалося успішно викрити мережу російської ФСБ у складі 5 агентів.

За словами представників спецслужби, вони готували замахи на українського лідера Володимира Зеленського, очільника ГУР Кирила Буданова та керівника Служби безпеки Василя Малюка.

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави, — йдеться в заяві СБУ. Поширити

Як вдалося дізнатися згодом, агентам ФСБ було поставлене завдання знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім вб’є президента Володимира Зеленського.