ГУР заявляє про замах на зрадника України Геннадія Мацегору

Згідно з даними українських розвідників, 7 червня 2024 року у місті старий Оскол, що в Росії, було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.
Головні тези:
- У Геннадія Мацегори, який обіймав посаду міського голови Куп'янська, був скоєний замах в Росії.
- Він співпрацював з режимом диктатора і підписав протокол створення окупаційної адміністрації.
- Спецслужби України вдалося розкрити мережу російської ФСБ, яка готувала замахи на лідерів країни, зокрема президента та керівників військово-політичного керівництва.
- ФСБ планувала поставити на заручники та вбити президента Зеленського, шукаючи виконавця серед військових з його охорони.
Геннадія Мацегору намагалися ліквідувати в Росії
Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що зрадник батьківщини добровільно пішов на повну співпрацю з режимом диктатора Володимира Путіна.
До прикладу, 2 роки тому він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.
Після звільнення Купʼянська він утік з російськими загарбниками до Бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону.
Проте, як стало сьогодні відомо, вона не змогла захистити мера-колаборанта від розплати за зраду.
СБУ виявила в Україні мережу ФСБ
У травня 2024 року стало відомо, що СБУ вдалося успішно викрити мережу російської ФСБ у складі 5 агентів.
За словами представників спецслужби, вони готували замахи на українського лідера Володимира Зеленського, очільника ГУР Кирила Буданова та керівника Служби безпеки Василя Малюка.
Як вдалося дізнатися згодом, агентам ФСБ було поставлене завдання знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім вб’є президента Володимира Зеленського.
Що цікаво, таку особу російські спецслужби шукали серед військових, наближених до охорони українського лідера.