В Киеве после покушения скончался казахский оппозиционный журналист Айдос Садыков

В ночь на 2 июля в одной из столичных больниц скончался казахстанский оппозиционный журналист и блогер Айдос Садыков в результате покушения, совершенного на него 18 июня в Киеве.

Жена Айдоса Садыкова обвинила в смерти супруга президента Казахстана

О смерти казахского оппозиционера сообщила его супруга Наталья Садыкова в Facebook.

По ее словам, Айдос 13 дней боролся за жизнь после того, как ему в голову попал шар, выпущенный киллером. В смерти мужа супруга обвиняет президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло. Его смерть на совести Токаева, – написала Наталья Садыкова. Поделиться

Кроме жены, у казахстанского журналиста остались трое детей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в связи со смертью казахского журналиста изменят статьи Уголовного кодекса Украины, по которым предъявлены обвинения двум гражданам Казахстана, подозреваемым в совершении покушения.

Ранее им инкриминировались ч. 2 ст. 15, п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц). Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Что известно о покушении на оппозиционного казахского журналиста

В Шевченковском районе Киева днем 18 июня неизвестный стрелял в казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Потерпевшего срочно госпитализировали. Позже супруга Садыкова написала, что ему сделали операцию.

Нападающий сразу скрылся. Полиция приступила к поискам с целью задержания стрелка. Столичная прокуратура начала расследование по факту покушения на умышленное убийство.

Жена оппозиционера Наталья Садыкова выразила мнение, что в мужа стрелял профессиональный киллер. Супруги находились вместе в автомобиле в момент нападения.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на журналиста-оппозиционера Садыкова. По его словам, он поручил направить официальные запросы украинской стороне по поводу инцидента, в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию.

21 июня в Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители установили личности двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова. Это Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Сразу после покушения они уехали из Украины. Их объявили в международный розыск.