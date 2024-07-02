В Киеве после покушения скончался казахский оппозиционный журналист Айдос Садыков

В ночь на 2 июля в одной из столичных больниц скончался казахстанский оппозиционный журналист и блогер Айдос Садыков в результате покушения, совершенного на него 18 июня в Киеве.
Главные тезисы
- Нападение на Айдоса Садыкова произошло в Шевченковском районе Киева. Жена журналиста считает, что нападение совершил профессиональный киллер.
- Супруга Айдоса Садыкова обвинила в смерти мужа Касим-Жомарта Токаева.
- Президент Казахстана выразил готовность сотрудничать в расследовании покушения на оппозиционного журналиста и блогера Айдоса Садыкова.
- Офис генпрокурора Украины объявил об изменениях в статьях Уголовного кодекса для предъявления обвинений двум гражданам Казахстана, подозреваемым в покушении на жизнь журналиста.
Жена Айдоса Садыкова обвинила в смерти супруга президента Казахстана
О смерти казахского оппозиционера сообщила его супруга Наталья Садыкова в Facebook.
По ее словам, Айдос 13 дней боролся за жизнь после того, как ему в голову попал шар, выпущенный киллером. В смерти мужа супруга обвиняет президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.
Кроме жены, у казахстанского журналиста остались трое детей.
В Офисе генпрокурора сообщили, что в связи со смертью казахского журналиста изменят статьи Уголовного кодекса Украины, по которым предъявлены обвинения двум гражданам Казахстана, подозреваемым в совершении покушения.
Ранее им инкриминировались ч. 2 ст. 15, п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц). Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.
Что известно о покушении на оппозиционного казахского журналиста
В Шевченковском районе Киева днем 18 июня неизвестный стрелял в казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Потерпевшего срочно госпитализировали. Позже супруга Садыкова написала, что ему сделали операцию.
Нападающий сразу скрылся. Полиция приступила к поискам с целью задержания стрелка. Столичная прокуратура начала расследование по факту покушения на умышленное убийство.
Жена оппозиционера Наталья Садыкова выразила мнение, что в мужа стрелял профессиональный киллер. Супруги находились вместе в автомобиле в момент нападения.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на журналиста-оппозиционера Садыкова. По его словам, он поручил направить официальные запросы украинской стороне по поводу инцидента, в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию.
21 июня в Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители установили личности двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова. Это Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Сразу после покушения они уехали из Украины. Их объявили в международный розыск.
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