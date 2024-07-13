В распоряжении западных спецслужб оказались планы убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой Украины. Их разработала команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Путин хочет отомстить всем, кто встал на защиту Украины

Что важно понимать, в список целей Кремля попал и гендиректор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам инсайдера СМИ, планы Москвы прежде всего предполагали вербовку преступников в других странах для совершения атак.

Анонимный источник добавил, что один из таких планов был направлен против Паппергера.

Чиновник не захотел делиться с журналистами какими-либо другими подробностями действий РФ.

Европейские лидеры на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе говорили о борьбе с эскалацией гибридных атак, в которых обвиняют Россию и ее союзников. Поделиться

В частности, речь шла о недавних пожарах на промышленных и коммерческих объектах в Литве, Польше, Великобритании, Германии и других странах, а также инспирированное Минском и Москвой миграционное давление.

Россия собиралась ликвидировать гендиректора Rheinmetall

Недавно американская разведка предупредила немецких коллег о российском плане убийства Армина Паппергера.

Сразу после этого власти ФРГ обеспечили высокий уровень защиты генеральному директору концерна Rheinmetall.

Паппергер заявил Financial Times, что правительство Германии обеспечило "высокий уровень безопасности вокруг моей персоны".

Он не подтвердил и не опроверг сообщений о попытке покушения на него, но сказал, что “CNN не просто в небо смотрит”.