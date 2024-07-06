Фицо выступил с первым публичным заявлением после покушения и отреагировал на события в Кремле — видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публичном мероприятии через два месяца после покушения и тяжелого ранения.

Фицо похвалил Орбана за "миротворческий" визит в Киев и Москву

Фицо приехал в замк Девин в Братиславе по случаю празднования прихода святых Кирилла и Мефодия. Мероприятие проходило в условиях строгой безопасности. В замк пускали только приглашенных гостей — министров, депутатов, послов и т.д.

Представителей оппозиции на мероприятии не было, а общественность или СМИ могли наблюдать с соседнего холма и слушать через телемост. Фицо привез правительственный лимузин — в объектив удалось зафиксировать только то, как он выходит из машины, записи о его приезде или уходе со сцены нет. Сразу после выступления премьер сел в лимузин и покинул замок.

Во время выступления Фицо критиковал «бессмысленные» прогрессивные и либеральные идеологии, которые, по его словам, «распространяются как рак и как яд».

Я не хочу, чтобы Словакия была среди стран, делающих карикатуру западной цивилизации. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Кроме того, он хвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его поездки в Киев и Москву. Фицо заявил, что «если бы здоровье позволяло, очень хотел бы присоединиться к нему».

Покушение на Фицо: что известно

15 мая после заседания правительства в словацком городе Гандлова произошло покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политика была госпитализирована в тяжелом состоянии в результате огнестрельных ранений.

По информации МВД Словакии, исполнитель покушения произвел пять выстрелов в Роберта Фицо. Словацкая полиция предъявила обвинение 71-летнему Юраю К.

В больнице, в которой находился словацкий премьер после полученных ранений, заявили, что состояние Фицо было «стабилизировано, но оставалось очень тяжелым».