Фіцо виступив з першою публічною заявою після замаху та відреагував на події в Кремлі — відео
Категорія
Політика
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Фіцо виступив з першою публічною заявою після замаху та відреагував на події в Кремлі — відео

Роберт Фіцо
Джерело:  Aktuality

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше з’явився на публічному заході за два місяці після замаху та тяжкого поранення.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо похвалив Віктора Орбана за “миротворчий візит” у Київ та Москву та виявив бажання долучитися до подібних поїздок.
  • Український лідер Володимир Зеленський рішуче засудив замах на Фіцо та висловив підтримку Словаччині.
  • На зустрічі Путіна з Орбаном в Кремлі винесли на обговорення ситуацію в Україні та заявили про готовність “до мирного врегулювання” війни Росії проти України.

Фіцо похвалив Орбана за “миротворчий” візит у Київ та Москву

Фіцо приїхав до замку Девін у Братиславі з нагоди святкування приходу святих Кирила і Мефодія. Захід відбувався в умовах суворої безпеки. До замку пускали лише запрошених гостей — міністрів, депутатів, послів тощо.

Представників опозиції на заході не було, а громадськість чи ЗМІ могли спостерігати із сусіднього пагорба та слухати через телеміст. Фіцо привіз урядовий лімузин — в об'єктив удалося зафіксувати лише те, як він виходить із машини, запису про його приїзд чи відхід зі сцени немає. Одразу після виступу прем'єр сів у лімузин і покинув замок.

Під час виступу Фіцо критикував «безглузді» прогресивні та ліберальні ідеології, які, за його словами, «поширюються як рак і є як отрута».

Я не хочу, щоб Словаччина була серед країн, які роблять карикатуру на західну цивілізацію.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Окрім того, він хвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його поїздки до Києва та Москви. Фіцо заявив, що «якби здоров'я дозволяло, дуже хотів приєднатися до нього».

Замах на Фіцо: що відомо

15 травня після засідання уряду в словацькому місті Гандлова стався замах на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Політика оспіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень.

За інформацією МВС Словаччини, виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Роберта Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.

У лікарні, в якій перебував словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був «стабілізований, але залишався дуже тяжким».

Український лідер Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини. Він наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

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