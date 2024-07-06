Фіцо виступив з першою публічною заявою після замаху та відреагував на події в Кремлі — відео

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше з’явився на публічному заході за два місяці після замаху та тяжкого поранення.
Головні тези:
- Роберт Фіцо похвалив Віктора Орбана за “миротворчий візит” у Київ та Москву та виявив бажання долучитися до подібних поїздок.
- Український лідер Володимир Зеленський рішуче засудив замах на Фіцо та висловив підтримку Словаччині.
- На зустрічі Путіна з Орбаном в Кремлі винесли на обговорення ситуацію в Україні та заявили про готовність “до мирного врегулювання” війни Росії проти України.
Фіцо похвалив Орбана за “миротворчий” візит у Київ та Москву
Фіцо приїхав до замку Девін у Братиславі з нагоди святкування приходу святих Кирила і Мефодія. Захід відбувався в умовах суворої безпеки. До замку пускали лише запрошених гостей — міністрів, депутатів, послів тощо.
Представників опозиції на заході не було, а громадськість чи ЗМІ могли спостерігати із сусіднього пагорба та слухати через телеміст. Фіцо привіз урядовий лімузин — в об'єктив удалося зафіксувати лише те, як він виходить із машини, запису про його приїзд чи відхід зі сцени немає. Одразу після виступу прем'єр сів у лімузин і покинув замок.
Під час виступу Фіцо критикував «безглузді» прогресивні та ліберальні ідеології, які, за його словами, «поширюються як рак і є як отрута».
Окрім того, він хвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його поїздки до Києва та Москви. Фіцо заявив, що «якби здоров'я дозволяло, дуже хотів приєднатися до нього».
Замах на Фіцо: що відомо
15 травня після засідання уряду в словацькому місті Гандлова стався замах на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Політика оспіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень.
За інформацією МВС Словаччини, виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Роберта Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.
У лікарні, в якій перебував словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був «стабілізований, але залишався дуже тяжким».
Український лідер Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини. Він наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".
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