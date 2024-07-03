Покушение на Симоньян и Собчак. ФСБ устроила разборки с восьмиклассником
Категория
Мир
Дата публикации

Покушение на Симоньян и Собчак. ФСБ устроила разборки с восьмиклассником

ФСБ РФ
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Источник:  online.ua

В России до сих пор не могут определиться, кто же пытался устроить покушение на кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян и скандальную журналистку Ксению Собчак. В этот раз ФСБ РФ решила поквитаться с обычным школьником.

Главные тезисы

  • Новые подозреваемые в покушении подозреваются в связи с неонацистской группировкой.
  • ФСБ РФ продолжает активно искать "украинский след" во всех возможных преступлениях, однако выходит только на граждан РФ.
  • Заместитель директора ФСБ Сергей Королев является ключевой фигурой в Кремле и влияет на решение Путина.

ФСБ искала "украинский след", а вышла на восьмиклассника

Российская спецслужба объявила список новых подозреваемых по делу от 2023 года, в котором она до сих пор не может поставить точку.

Среди них каким-то образом оказался 13-летний ребенок, с которым ФСБ РФ уже устроил разборки.

В деле о "подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак" появились три новых фигуранта. Один из задержанных — ученик 8 класса, — пишут росСМИ.

Согласно данным журналистов, речь идет о студенте колледжа связи Андрее Детковском, монтажнике Сергее Короленкове и восьмикласснике Павле Р.

ФСБ задержала подозреваемых еще 7 мая по делу о хулиганстве.

Кроме того, указано, что им избрали меру пресечения в виде табу на "определенные действия", запретив выходить из дома по ночам.

Следует обратить внимание на то, что вражеская спецслужба связывает задержание юношей с деятельностью "Параграфа88" — неонацистской группировки, которая обвинялась в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

По делу еще в июле 2023 года были арестованы шесть человек. Детковского и Павлу Р. в рамках этого дела также обвиняют в подготовке теракта — однако следствие не будет просить об их аресте, — сказано в сообщении.

ФСБ постепенно усиливает контроль над Россией

Как сообщило недавно издание The Independent, именно заместитель директора ФСБ Сергей Королев подтолкнул нелегитимного президента РФ Владимира Путина к масштабным чисткам в Кремле и Минобороны.

Именно его считают главным серым кардиналом в окружении диктатора.

Кроме того, также стало известно, что именно Королев причастен к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Королев смог стать ключевым игроком в иерархии ФСБ. Западные лидеры обвиняют его в активном участии во вторжении в Украину. Кроме того, он провел реформы в разведке, которые повысили ее эффективность, — пишет издание.

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