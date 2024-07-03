В России до сих пор не могут определиться, кто же пытался устроить покушение на кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян и скандальную журналистку Ксению Собчак. В этот раз ФСБ РФ решила поквитаться с обычным школьником.

ФСБ искала "украинский след", а вышла на восьмиклассника

Российская спецслужба объявила список новых подозреваемых по делу от 2023 года, в котором она до сих пор не может поставить точку.

Среди них каким-то образом оказался 13-летний ребенок, с которым ФСБ РФ уже устроил разборки.

В деле о "подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак" появились три новых фигуранта. Один из задержанных — ученик 8 класса, — пишут росСМИ. Поделиться

Согласно данным журналистов, речь идет о студенте колледжа связи Андрее Детковском, монтажнике Сергее Короленкове и восьмикласснике Павле Р.

ФСБ задержала подозреваемых еще 7 мая по делу о хулиганстве.

Кроме того, указано, что им избрали меру пресечения в виде табу на "определенные действия", запретив выходить из дома по ночам.

Следует обратить внимание на то, что вражеская спецслужба связывает задержание юношей с деятельностью "Параграфа88" — неонацистской группировки, которая обвинялась в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

По делу еще в июле 2023 года были арестованы шесть человек. Детковского и Павлу Р. в рамках этого дела также обвиняют в подготовке теракта — однако следствие не будет просить об их аресте, — сказано в сообщении. Поделиться

ФСБ постепенно усиливает контроль над Россией

Как сообщило недавно издание The Independent, именно заместитель директора ФСБ Сергей Королев подтолкнул нелегитимного президента РФ Владимира Путина к масштабным чисткам в Кремле и Минобороны.

Именно его считают главным серым кардиналом в окружении диктатора.

Кроме того, также стало известно, что именно Королев причастен к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.