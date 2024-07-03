В России до сих пор не могут определиться, кто же пытался устроить покушение на кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян и скандальную журналистку Ксению Собчак. В этот раз ФСБ РФ решила поквитаться с обычным школьником.
Главные тезисы
- Новые подозреваемые в покушении подозреваются в связи с неонацистской группировкой.
- ФСБ РФ продолжает активно искать "украинский след" во всех возможных преступлениях, однако выходит только на граждан РФ.
- Заместитель директора ФСБ Сергей Королев является ключевой фигурой в Кремле и влияет на решение Путина.
ФСБ искала "украинский след", а вышла на восьмиклассника
Российская спецслужба объявила список новых подозреваемых по делу от 2023 года, в котором она до сих пор не может поставить точку.
Среди них каким-то образом оказался 13-летний ребенок, с которым ФСБ РФ уже устроил разборки.
Согласно данным журналистов, речь идет о студенте колледжа связи Андрее Детковском, монтажнике Сергее Короленкове и восьмикласснике Павле Р.
ФСБ задержала подозреваемых еще 7 мая по делу о хулиганстве.
Кроме того, указано, что им избрали меру пресечения в виде табу на "определенные действия", запретив выходить из дома по ночам.
Следует обратить внимание на то, что вражеская спецслужба связывает задержание юношей с деятельностью "Параграфа88" — неонацистской группировки, которая обвинялась в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.
ФСБ постепенно усиливает контроль над Россией
Как сообщило недавно издание The Independent, именно заместитель директора ФСБ Сергей Королев подтолкнул нелегитимного президента РФ Владимира Путина к масштабным чисткам в Кремле и Минобороны.
Именно его считают главным серым кардиналом в окружении диктатора.
Кроме того, также стало известно, что именно Королев причастен к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-