У Росії досі не можуть визначитися, хто ж намагався влаштувати “замах” на кремлівську пропагандистку Маргариту Симоньян та скандальну журналістку Ксенію Собчак. Цього разу ФСБ РФ вирішила тягатися зі звичайним школярем.
Головні тези:
- Нові підозрювані у замаху підозрюються у зв'язку з неонацистським угрупованням.
- ФСБ РФ продовжує активно шукати “український слід” у всіх можливих злочинах, однак виходить лише на громадян РФ.
- Заступник директора ФСБ Сергій Корольов є ключовою фігурою у Кремлі та впливає на рішення Путіна.
ФСБ шукала “український слід”, а вийшла на восьмикласника
Російська спецслужба оголосила список нових підозрюваних у справі від 2023 року, в якій вона досі не може поставити крапку.
Серед них якимось чином опинилася 13-річна дитина, з якою ФСБ РФ уже влаштувала розбірки.
Згідно з даними журналістів, йдеться про студента коледжу зв'язку Андрія Детковського, монтажника Сергія Короленкова і восьмикласника Павла Р.
ФСБ затримала підозрюваних ще 7 травня у справі про хуліганство.
Окрім того, наголошується, що їм обрали запобіжний захід у вигляді табу на "певні дії", заборонивши виходити з дому ночами.
Варто звернути увагу на те, що ворожа спецслужба пов'язує затримання юнаків із діяльністю "Параграфа88" — неонацистського угруповання, яке звинувачували в підготовці замаху на Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак.
ФСБ поступово посилює свій контроль над Росією
Як повідомило нещодавно видання The Independent, саме заступник директора ФСБ Сергій Корольов підштовхнув нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до масштабних чисток у Кремлі та Міноборони.
Саме його наразі вважають головним сірим кардиналом в оточенні диктатора.
Окрім того, також стало відомо, саме Корольов причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.
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