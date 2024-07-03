Замах на Симоньян та Собчак. ФСБ влаштувала розбірки з восьмикласником
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Замах на Симоньян та Собчак. ФСБ влаштувала розбірки з восьмикласником

ФСБ
Джерело:  online.ua

У Росії досі не можуть визначитися, хто ж намагався влаштувати “замах” на кремлівську пропагандистку Маргариту Симоньян та скандальну журналістку Ксенію Собчак. Цього разу ФСБ РФ вирішила тягатися зі звичайним школярем.

Головні тези:

  • Нові підозрювані у замаху підозрюються у зв'язку з неонацистським угрупованням.
  • ФСБ РФ продовжує активно шукати “український слід” у всіх можливих злочинах, однак виходить лише на громадян РФ.
  • Заступник директора ФСБ Сергій Корольов є ключовою фігурою у Кремлі та впливає на рішення Путіна. 

ФСБ шукала “український слід”, а вийшла на восьмикласника

Російська спецслужба оголосила список нових підозрюваних у справі від 2023 року, в якій вона досі не може поставити крапку.

Серед них якимось чином опинилася 13-річна дитина, з якою ФСБ РФ уже влаштувала розбірки.

У справі про "підготовку вбивства Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак" з'явилися три нові фігуранти. Один із затриманих — учень 8 класу, — пишуть росЗМІ.

Згідно з даними журналістів, йдеться про студента коледжу зв'язку Андрія Детковського, монтажника Сергія Короленкова і восьмикласника Павла Р.

ФСБ затримала підозрюваних ще 7 травня у справі про хуліганство.

Окрім того, наголошується, що їм обрали запобіжний захід у вигляді табу на "певні дії", заборонивши виходити з дому ночами.

Варто звернути увагу на те, що ворожа спецслужба пов'язує затримання юнаків із діяльністю "Параграфа88" — неонацистського угруповання, яке звинувачували в підготовці замаху на Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак.

У справі ще в липні 2023 року заарештували шістьох осіб. У квітні 2024 року їм, крім хуліганства і підготовки вбивств, також закинули три епізоди розбійних нападів. Детковському і Павлу Р. у межах цієї справи також закидають підготовку теракту — проте слідство не проситиме про їхній арешт, — йдеться в повідомленні.

ФСБ поступово посилює свій контроль над Росією

Як повідомило нещодавно видання The Independent, саме заступник директора ФСБ Сергій Корольов підштовхнув нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до масштабних чисток у Кремлі та Міноборони.

Саме його наразі вважають головним сірим кардиналом в оточенні диктатора.

Окрім того, також стало відомо, саме Корольов причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Корольов зміг стати ключовим гравцем в ієрархії ФСБ. Західні лідери звинувачують його в активній участі у вторгненні в Україну. Окрім того, він провів реформи у розвідці, які підвищили її ефективність, — пише видання.

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