Как считает украинский военнослужащий и общественный деятель Евгений Дикий, путинский режим не сможет пережить поражение в войне против Украины, для него это станет крахом.
Главные тезисы
- Украина может изменить будущее РФ путем уничтожения путинского режима.
- Развенчивание культа личности в России возможно только после смерти “царя”.
- Глава Белого дома Джо Байден считает, что Украина может остановить российского диктатора Путина и агрессию РФ.
Украина может изменить будущее РФ
Эксперт озвучил предупреждение, что Россия может продолжить свое существование, даже если проиграет Украине в войне, и с этим фактом придется смириться.
Однако команда Путина исчезнет как таковая, когда осознает, что не может никак повлиять на ситуацию.
По его убеждению, развенчание культа личности в стране-агрессорке возможно только после смерти "царя"
Байден ответил, кто может победить Путина и Россию
Как считает глава Белого дома Джо Байден, Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина и агрессию РФ.
Американский лидер еще раз напомнил, что ключевая цель нелегитимного президента РФ — полное покорение всей Украины.
Он также пообещал, что США и союзники будут поддерживать украинский народ столько, сколько понадобится.
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