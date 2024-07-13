Когда режим Путина будет окончательно уничтожен — прогноз эксперта

Как считает украинский военнослужащий и общественный деятель Евгений Дикий, путинский режим не сможет пережить поражение в войне против Украины, для него это станет крахом.

Украина может изменить будущее РФ

Эксперт озвучил предупреждение, что Россия может продолжить свое существование, даже если проиграет Украине в войне, и с этим фактом придется смириться.

Однако команда Путина исчезнет как таковая, когда осознает, что не может никак повлиять на ситуацию.

Россия может существовать, даже если они проиграют эту войну. Как бы нам ни хотелось, чтобы она наконец распалась, ну, гарантий нет… Но то, что кремлевский режим не переживет проигрыша в этой войне, — это однозначно, — подчеркнул Евгений Дикий. Поделиться

По его убеждению, развенчание культа личности в стране-агрессорке возможно только после смерти "царя"

Они прощают какие-либо преступления, но не прощают слабость и не прощают проигранные войны. Вот это Путин очень хорошо понимает, — отмечает военнослужащий. Поделиться

Байден ответил, кто может победить Путина и Россию

Как считает глава Белого дома Джо Байден, Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина и агрессию РФ.

Американский лидер еще раз напомнил, что ключевая цель нелегитимного президента РФ — полное покорение всей Украины.

Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине… Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина и она это сделает, — подчеркнул Джо Байден. Поделиться

Он также пообещал, что США и союзники будут поддерживать украинский народ столько, сколько понадобится.