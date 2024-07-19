На переконання українського лідера Володимира Зеленського, саме світова спільнота повинна чинити тиск на нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Україна розраховує, що Захід зможе вплинути на Москву

Глава держави плекає надію, що Збройним силам України не доведеться повертати всі території силою, втрачаючи багато воїнів та техніки.

Володимир Зеленський вважає, що саме сила дипломатії може зіграти вирішальну роль у цьому питання.

Він також додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також відповів на запитання, коли може піти з посади президента України.

…не раніше, ніж закінчиться війна, — заявив глава держави. Поширити

Путін відмовляється від мирних переговорів на умовах України

Нещодавно російський диктатор Володимир Путіна вкотре цинічно заявив, що він не збирається ухвалювати рішення щодо припинення вогню.

За його словами, він не хоче цього робити, оскільки, мовляв, не вірить у позитивні кроки з боку команди українського лідера Володимира Зеленського.

Це перше. Друге. Нам не можна допустити, щоб після припинення вогню цим припиненням противник скористався для того, щоб покращити своє становище, доозброїтися, доукомплектувати за допомогою насильницької мобілізації свою армію і бути готовим до продовження збройного конфлікту, — цинічно бреше нелегітимний глава Кремля. Поширити

В Офісі президента України поки ці скандальні заяви жодним чином не коментували.