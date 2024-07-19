Як посадити Путіна за стіл переговорів — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Як посадити Путіна за стіл переговорів — відповідь Зеленського

Зеленський
Джерело:  BBC

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, саме світова спільнота повинна чинити тиск на нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Зеленський вірить, що дипломатія може допомогти повернути окуповані Росією українські території.
  • Путін відмовляється від мирних переговорів, стверджуючи, що не вірить у позитивні кроки з боку Києва.
  • Україна розраховує на підтримку Заходу для завершення війни, яку розпочала РФ.

Україна розраховує, що Захід зможе вплинути на Москву

Глава держави плекає надію, що Збройним силам України не доведеться повертати всі території силою, втрачаючи багато воїнів та техніки.

Володимир Зеленський вважає, що саме сила дипломатії може зіграти вирішальну роль у цьому питання.

Він також додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський також відповів на запитання, коли може піти з посади президента України.

…не раніше, ніж закінчиться війна, — заявив глава держави.

Путін відмовляється від мирних переговорів на умовах України

Нещодавно російський диктатор Володимир Путіна вкотре цинічно заявив, що він не збирається ухвалювати рішення щодо припинення вогню.

За його словами, він не хоче цього робити, оскільки, мовляв, не вірить у позитивні кроки з боку команди українського лідера Володимира Зеленського.

Це перше. Друге. Нам не можна допустити, щоб після припинення вогню цим припиненням противник скористався для того, щоб покращити своє становище, доозброїтися, доукомплектувати за допомогою насильницької мобілізації свою армію і бути готовим до продовження збройного конфлікту, — цинічно бреше нелегітимний глава Кремля.

В Офісі президента України поки ці скандальні заяви жодним чином не коментували.

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