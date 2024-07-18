Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом ІІІ

Що відомо про зустріч Зеленського з Чарльзом ІІІ

Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу. Володимир Зеленський Президент України

Король прийняв українського президента після засідання Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці.

На зустрічі 46 європейських лідерів обговорили низку міжнародних викликів, можливостей та наших спільних цінностей, — ідеться в заяві Букінгемського палацу. Поширити

Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.



The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2024

Що цьому передувало

Раніше про поїздку президента України до Великої Британії повідомляла британська газета The Guardian із посиланням на власні джерела. Там йшлося про те, що Володимир Зеленський має виступити перед європейськими лідерами в Бленгеймському палаці.

Конференція 18 липня є четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства — колективу, започаткованого після вторгнення Росії в Україну.

Під час свого візиту Зеленський підписав ще дві безпекові угоди — із Чехією та Словенією.