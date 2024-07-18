Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом ІІІ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом ІІІ

Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом ІІІ

Український президент Володимир Зеленський 18 липня мав аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

Головні тези:

  • Зустріч президента України з королем Британії підкреслила стратегічне партнерство між країнами.
  • На засіданні Європейської політичної спільноти обговорили міжнародні виклики та спільні цінності.
  • У рамках візиту до Великої Британії президент України уклав безпекові угоди з Чехією та Словенією.
  • Король Чарльз III підтримав Україну та її народ, наголосивши на шляху країни до членства в НАТО.

Що відомо про зустріч Зеленського з Чарльзом ІІІ

Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Король прийняв українського президента після засідання Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці.

На зустрічі 46 європейських лідерів обговорили низку міжнародних викликів, можливостей та наших спільних цінностей, — ідеться в заяві Букінгемського палацу.

Що цьому передувало

Раніше про поїздку президента України до Великої Британії повідомляла британська газета The Guardian із посиланням на власні джерела. Там йшлося про те, що Володимир Зеленський має виступити перед європейськими лідерами в Бленгеймському палаці.

Конференція 18 липня є четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства — колективу, започаткованого після вторгнення Росії в Україну.

Під час свого візиту Зеленський підписав ще дві безпекові угоди — із Чехією та Словенією.

Нагадаємо, 17 липня Король Великої Британії Чарльз III виголосив промову з програмою діяльності нового лейбористського уряду, де була згадана і Україна.Король зазначив, що уряд "продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО".

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