Володимир Зеленський прибув до Британії — відома причина

18 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод.
Головні тези:
- Під час візиту президент України планує обговорити співпрацю в галузі оборони та підтримку українського ОПК.
- Візит Володимира Зеленського до Великої Британії спрямований на поглиблення співпраці між країнами у сфері оборони та розширення можливостей захисту України.
- Під час візиту у Велику Британію Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Кіром Стармером та королем Британії Чарльзом ІІІ.
Володимир Зеленський прибув до Британії для підписання нових безпекових угод
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, де країни європейського простору вчетверте збираються, щоб обговорити спільні теми та виклики.
Окрім того, президент зустрінеться з королем Британії Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній для того, щоб обговорити відносини України та Великої Британії.
Володимир Зеленський додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.
Зеленський анонсував підписання ще трьох безпекових угод — відео
Президент України Володимир Зеленський анонсував підписання ще трьох безпекових угод — з Чехією, Словенією та Ірландією.
Також Володимир Зеленський повідомив про договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.
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