Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення зрадників держнагород

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення зрадників державних нагород тих, хто вчинив протиправні дії проти України.
Головні тези:
- Законопроект передбачає зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів щодо позбавлення нагород за підтримку держав-агресорів.
- У списку зрадників, які мають державні нагороди, є відомі політики та діячі, які підтримували російський агресор.
- Володимир Зеленський закликає Раду розглянути законопроект щодо позбавлення зрадників державних нагород найближчим часом.
В Україні зрадників позбавлятимуть держнагород
Як повідомив Володимир Зеленський, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України".
За його словами, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише "зрадниками".
Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.
Що відомо про зрадників України
Громадський рух «Чесно», який веде Реєстр зрадників, писав, що чимало фігурантів цього реєстру мають державні нагороди.
Зокрема, звання Герой України має чинний нардеп Юрій Бойко. Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник нагороджений орденом Богдана Хмельницького, колишній та вже ліквідований нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива — орденом Данила Галицького, експремʼєр Микола Азаров, ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, та очільник ОПЗЖ Віктор Медведчук — орденами князя Ярослава Мудрого.
Звання "Героя України" вони отримали від колишніх президентів Віктора Януковича та Леоніда Кучми.
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