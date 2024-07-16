Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення зрадників держнагород

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення зрадників державних нагород тих, хто вчинив протиправні дії проти України.

В Україні зрадників позбавлятимуть держнагород

Як повідомив Володимир Зеленський, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України".

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі "Героя України", ордена "За заслуги" та інші, але вибрав для себе не Україну — вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території". Володимир Зеленський Президент України

За його словами, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише "зрадниками".

Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.

Що відомо про зрадників України

Громадський рух «Чесно», який веде Реєстр зрадників, писав, що чимало фігурантів цього реєстру мають державні нагороди.

Зокрема, звання Герой України має чинний нардеп Юрій Бойко. Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник нагороджений орденом Богдана Хмельницького, колишній та вже ліквідований нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива — орденом Данила Галицького, експремʼєр Микола Азаров, ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, та очільник ОПЗЖ Віктор Медведчук — орденами князя Ярослава Мудрого.