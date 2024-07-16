Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей госнаград

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей государственных наград тех, кто совершил противоправные действия против Украины.

В Украине предателей будут лишать госнаград

Как сообщил Владимир Зеленский, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по лишению государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".

Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину — выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории" . Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только "изменниками".

Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.

Что известно о предателях Украины

Общественное движение «Честно», ведущее Реестр предателей , писало, что многие фигуранты этого реестра имеют государственные награды.

В частности, звание Герой Украины имеет действующий нардеп Юрий Бойко. Министр образования времен Януковича Дмитрий Табачник награжден орденом Богдана Хмельницкого, бывший и уже ликвидированный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива — орденом Даниила Галицкого, экспремьер Николай Азаров, экспредседатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, и глава ОПЗЖ Виктор Медведчук — орденами князей.