Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей госнаград

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей государственных наград тех, кто совершил противоправные действия против Украины.
Главные тезисы
- Законопроект предусматривает внесение изменений в уголовные и процессуальные кодексы, чтобы лишить предателей госнаград за поддержку государства-агрессора или другие противоправные действия.
- Лишение государственных наград планируется для тех, кто выбрал сторону врага и поддерживает Россию или находится на ее территории, несмотря на полученные награды от Украины.
- Зеленский призвал Раду скорее принять законопроект, считая предателей лишь изменниками, заслуживающими потери государственных наград.
- Среди фигур предателей, удостоенных госнаград, находятся нардепы, бывшие министры и политики, получившие награды от бывших президентов Украины.
В Украине предателей будут лишать госнаград
Как сообщил Владимир Зеленский, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по лишению государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".
По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только "изменниками".
Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.
Что известно о предателях Украины
Общественное движение «Честно», ведущее Реестр предателей , писало, что многие фигуранты этого реестра имеют государственные награды.
В частности, звание Герой Украины имеет действующий нардеп Юрий Бойко. Министр образования времен Януковича Дмитрий Табачник награжден орденом Богдана Хмельницкого, бывший и уже ликвидированный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива — орденом Даниила Галицкого, экспремьер Николай Азаров, экспредседатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, и глава ОПЗЖ Виктор Медведчук — орденами князей.
Звание "Героя Украины" они получили от бывших президентов Виктора Януковича и Леонида Кучмы.
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