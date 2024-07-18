Владимир Зеленский прибыл в Британию — известная причина

18 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества и подписания новых соглашений о безопасности.
Главные тезисы
- Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию направлен на углубление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение новых соглашений о безопасности.
- Зеленский планирует встречи с королем Британии Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, а также подписание соглашений о поддержке украинского ОПК.
- Работа над новыми договорами безопасности продолжается, в том числе с Польшей, Люксембургом и Румынией.
Владимир Зеленский прибыл в Британию для подписания новых соглашений о безопасности
Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, где страны европейского пространства в четвертый раз собираются, чтобы обсудить общие темы и вызовы.
Кроме того, президент встретится с королем Британии Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, членами правительства и руководителями оборонных компаний для того, чтобы обсудить отношения Украины и Великобритании.
Владимир Зеленский добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины.
Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — видео
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — с Чехией, Словенией и Ирландией.
Также Владимир Зеленский сообщил о договор о Украине, Ukrainian Compact, одобренный на саммите НАТО в Вашингтоне.
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