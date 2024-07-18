Владимир Зеленский прибыл в Британию — известная причина

18 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества и подписания новых соглашений о безопасности.

Владимир Зеленский прибыл в Британию для подписания новых соглашений о безопасности

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, где страны европейского пространства в четвертый раз собираются, чтобы обсудить общие темы и вызовы.

Кроме того, президент встретится с королем Британии Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, членами правительства и руководителями оборонных компаний для того, чтобы обсудить отношения Украины и Великобритании.

Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины.

Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — с Чехией, Словенией и Ирландией.

Есть три новых договора безопасности для Украины. Польша, Люксембург, Румыния. И сейчас команда работает над новыми документами — будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Владимир Зеленский сообщил о договор о Украине, Ukrainian Compact, одобренный на саммите НАТО в Вашингтоне.