Владимир Зеленский прибыл в Британию — известная причина
Категория
Украина
Дата публикации

Владимир Зеленский прибыл в Британию — известная причина

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

18 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества и подписания новых соглашений о безопасности.

Главные тезисы

  • Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию направлен на углубление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение новых соглашений о безопасности.
  • Зеленский планирует встречи с королем Британии Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, а также подписание соглашений о поддержке украинского ОПК.
  • Работа над новыми договорами безопасности продолжается, в том числе с Польшей, Люксембургом и Румынией.

Владимир Зеленский прибыл в Британию для подписания новых соглашений о безопасности

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, где страны европейского пространства в четвертый раз собираются, чтобы обсудить общие темы и вызовы.

Кроме того, президент встретится с королем Британии Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, членами правительства и руководителями оборонных компаний для того, чтобы обсудить отношения Украины и Великобритании.

Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины.

Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — с Чехией, Словенией и Ирландией.

Есть три новых договора безопасности для Украины. Польша, Люксембург, Румыния. И сейчас команда работает над новыми документами — будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Владимир Зеленский сообщил о договор о Украине, Ukrainian Compact, одобренный на саммите НАТО в Вашингтоне.

Это все об оружии наших воинов, о работе оборонных компаний в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления — все максимально конкретно и действительно поддерживает нашу защиту жизни. Есть новые оборонные пакеты, — сказал Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский сменил состав Ставки. Кто будет принимать стратегические решения для Украины
Офис Президента Украины
Зеленский сменил состав Ставки. Кто будет принимать стратегические решения для Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей госнаград
Владимир Зеленский
Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей госнаград
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Стратегия морской безопасности Украины. Зеленский подписал указ насчет решения СНБО
Владимир Зеленский
Стратегия морской безопасности Украины. Зеленский подписал указ насчет решения СНБО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?