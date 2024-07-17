Стратегия морской безопасности Украины. Зеленский подписал указ насчет решения СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по Стратегии морской безопасности.
Главные тезисы
- Указ о введении в действие Стратегии морской безопасности Украины подписал президент Зеленский.
- Стратегия направлена на сделать Украину морским государством и усилить возможности по сдерживанию агрессии на море.
- Важность документа подтверждается планами по построению сбалансированных ВМС и расширением интересов Украины в Черном, Азовском и Средиземноморском морях.
- Президент Зеленский планирует обсудить стратегию морской безопасности с партнерами для совместной реализации.
- Украина ускорила уничтожение российских кораблей Черноморского флота, что отмечено британской разведкой.
Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии морской безопасности Украины
По его словам, стратегию Украина хочет реализовать совместно с партнерами. В ближайшее время президент обсудит с ними ее подробности.
Что известно о Стратегии морской безопасности
Напомним, в Украине Стратегию морской безопасности разрабатывали в течение длительного времени.
Как заявлял еще в прошлом году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, цель Стратегии состоит в том, чтобы сделать Украину морским государством.
В ее рамках возможности Украины по сдерживанию агрессии на море хотят усилить. Также планируется построить сбалансированные ВМС.
При этом пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что документ касается интересов Украины не только в Азовском и Черном морях. Речь там также и о Средиземноморье.
Кстати, ранее британская разведка отмечала, что Украина в течение последнего года ускорила уничтожение российских кораблей Черноморского флота РФ.
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