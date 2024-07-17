Стратегия морской безопасности Украины. Зеленский подписал указ насчет решения СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по Стратегии морской безопасности.

Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии морской безопасности Украины

И сегодня же я подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения и новации безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, стратегию Украина хочет реализовать совместно с партнерами. В ближайшее время президент обсудит с ними ее подробности.

Что известно о Стратегии морской безопасности

Напомним, в Украине Стратегию морской безопасности разрабатывали в течение длительного времени.

Как заявлял еще в прошлом году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, цель Стратегии состоит в том, чтобы сделать Украину морским государством.

В ее рамках возможности Украины по сдерживанию агрессии на море хотят усилить. Также планируется построить сбалансированные ВМС.

При этом пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что документ касается интересов Украины не только в Азовском и Черном морях. Речь там также и о Средиземноморье.