Стратегия морской безопасности Украины. Зеленский подписал указ насчет решения СНБО
Категория
Украина
Дата публикации

Стратегия морской безопасности Украины. Зеленский подписал указ насчет решения СНБО

Владимир Зеленский
Стратегия морской безопасности Украины. Зеленский подписал указ насчет решения СНБО
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по Стратегии морской безопасности.

Главные тезисы

  • Указ о введении в действие Стратегии морской безопасности Украины подписал президент Зеленский.
  • Стратегия направлена на сделать Украину морским государством и усилить возможности по сдерживанию агрессии на море.
  • Важность документа подтверждается планами по построению сбалансированных ВМС и расширением интересов Украины в Черном, Азовском и Средиземноморском морях.
  • Президент Зеленский планирует обсудить стратегию морской безопасности с партнерами для совместной реализации.
  • Украина ускорила уничтожение российских кораблей Черноморского флота, что отмечено британской разведкой.

Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии морской безопасности Украины

И сегодня же я подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения и новации безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, стратегию Украина хочет реализовать совместно с партнерами. В ближайшее время президент обсудит с ними ее подробности.

Что известно о Стратегии морской безопасности

Напомним, в Украине Стратегию морской безопасности разрабатывали в течение длительного времени.

Как заявлял еще в прошлом году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, цель Стратегии состоит в том, чтобы сделать Украину морским государством.

В ее рамках возможности Украины по сдерживанию агрессии на море хотят усилить. Также планируется построить сбалансированные ВМС.

При этом пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что документ касается интересов Украины не только в Азовском и Черном морях. Речь там также и о Средиземноморье.

Кстати, ранее британская разведка отмечала, что Украина в течение последнего года ускорила уничтожение российских кораблей Черноморского флота РФ.

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