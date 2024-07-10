Эксперты назвали самый результативный украинский морской дрон
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперты назвали самый результативный украинский морской дрон

Эксперты назвали самый результативный украинский морской дрон
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Польские ученые обнародовали результаты исследования наиболее результативных морских дронов в войне РФ против Украины. Они пришли к выводу, что украинский дрон Magura V5 уничтожил больше кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.

Главные тезисы

  • Украинский морской дрон Magura V5 оказался самым результативным в уничтожении кораблей российских противников за время войны.
  • Дрон Magura V5 поразил 14 кораблей, от которых 8 были полностью уничтожены, в рамках российско-украинского конфликта.
  • Magura V5 используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и является первым в мире морским дроном, подтвердившим уничтожение целей в боевых условиях.
  • Среди кораблей, уничтоженных или поврежденных дроном Magura V5, есть различные типы военно-морской техники, такие как патрульные корабли и ракетные катера.
  • Украинские морские дроны, включая Magura V5, играют ключевую роль в обеспечении безопасности в Черноморском регионе и реагировании на угрозы других стран.

Дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны

Так, ученые проанализировали влияние использования беспилотных морских дронов на ситуацию в Черноморском регионе и определили самый результативный морской беспилотник.

По данным исследования в российско-украинской войне, украинские морские дроны поразили 22 военных корабля, из которых 8 были уничтожены. Среди них дроны "Николай" и "Мамай" поразили по 2 корабля, Sea Baby — 4 корабля, Magura V5 — 14 кораблей, 8 из которых были полностью уничтожены.

Исследователи опирались на открытые источники. В поле зрения ученых попали такие украинские и российские морские дроны: "Николай", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Маричка" — украинского производства, а также пока единственный известный морской дрон россиян — " Кульбаба".

Что известно о морском дроне Magura V5 и его целях

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — это украинский беспилотный надводный дрон, используемый для разведки и уничтожения враждебных целей. Известно, что этот беспилотник используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, спецподразделением "Group13".

Сейчас Magura V5 является первым в мире морским дроном, подтвержденным полностью уничтоженными целями в боевых условиях. Среди подтвержденных и признанных официально украинской военной разведкой следующие:

  • разведывательный корабль "Иван Хурс" (поврежден 24 мая 2023);

  • патрульный корабль "Сергей Котов" (поврежден дважды — 24 июля и 13 сентября 2023 года);

  • десантный катер "Д-144 Серна" (утоплен 11 ноября 2023 года вместе с "БТР-82" на борту);

  • десантный катер "Д-295 Акула" (утоплен 11 ноября 2023 года);

  • ракетный катер "Ивановец" (утоплен 1 февраля 2024 года);

  • большой десантный корабль "Цезарь Куников" (утоплен 14 февраля 2024 года);

  • патрульный корабль "Сергей Котов" (утоплен 5 марта 2024 года вместе с вертолетом "Ка-29");

  • два скоростных катера специального назначения "РИФ-75" (уничтожены 6 мая 2024 года).

Кроме того, во время масштабной атаки на катера КС-701 "Тунец" 30 мая этого года дронами были повреждены три таких судна, а одно уничтожено.

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