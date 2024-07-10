Эксперты назвали самый результативный украинский морской дрон

Польские ученые обнародовали результаты исследования наиболее результативных морских дронов в войне РФ против Украины. Они пришли к выводу, что украинский дрон Magura V5 уничтожил больше кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.
Главные тезисы
- Украинский морской дрон Magura V5 оказался самым результативным в уничтожении кораблей российских противников за время войны.
- Дрон Magura V5 поразил 14 кораблей, от которых 8 были полностью уничтожены, в рамках российско-украинского конфликта.
- Magura V5 используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и является первым в мире морским дроном, подтвердившим уничтожение целей в боевых условиях.
- Среди кораблей, уничтоженных или поврежденных дроном Magura V5, есть различные типы военно-морской техники, такие как патрульные корабли и ракетные катера.
- Украинские морские дроны, включая Magura V5, играют ключевую роль в обеспечении безопасности в Черноморском регионе и реагировании на угрозы других стран.
Дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны
Так, ученые проанализировали влияние использования беспилотных морских дронов на ситуацию в Черноморском регионе и определили самый результативный морской беспилотник.
По данным исследования в российско-украинской войне, украинские морские дроны поразили 22 военных корабля, из которых 8 были уничтожены. Среди них дроны "Николай" и "Мамай" поразили по 2 корабля, Sea Baby — 4 корабля, Magura V5 — 14 кораблей, 8 из которых были полностью уничтожены.
Исследователи опирались на открытые источники. В поле зрения ученых попали такие украинские и российские морские дроны: "Николай", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Маричка" — украинского производства, а также пока единственный известный морской дрон россиян — " Кульбаба".
Что известно о морском дроне Magura V5 и его целях
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — это украинский беспилотный надводный дрон, используемый для разведки и уничтожения враждебных целей. Известно, что этот беспилотник используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, спецподразделением "Group13".
Сейчас Magura V5 является первым в мире морским дроном, подтвержденным полностью уничтоженными целями в боевых условиях. Среди подтвержденных и признанных официально украинской военной разведкой следующие:
разведывательный корабль "Иван Хурс" (поврежден 24 мая 2023);
патрульный корабль "Сергей Котов" (поврежден дважды — 24 июля и 13 сентября 2023 года);
десантный катер "Д-144 Серна" (утоплен 11 ноября 2023 года вместе с "БТР-82" на борту);
десантный катер "Д-295 Акула" (утоплен 11 ноября 2023 года);
ракетный катер "Ивановец" (утоплен 1 февраля 2024 года);
большой десантный корабль "Цезарь Куников" (утоплен 14 февраля 2024 года);
патрульный корабль "Сергей Котов" (утоплен 5 марта 2024 года вместе с вертолетом "Ка-29");
два скоростных катера специального назначения "РИФ-75" (уничтожены 6 мая 2024 года).
Кроме того, во время масштабной атаки на катера КС-701 "Тунец" 30 мая этого года дронами были повреждены три таких судна, а одно уничтожено.
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