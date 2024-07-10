Эксперты назвали самый результативный украинский морской дрон

Польские ученые обнародовали результаты исследования наиболее результативных морских дронов в войне РФ против Украины. Они пришли к выводу, что украинский дрон Magura V5 уничтожил больше кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.

Дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны

Так, ученые проанализировали влияние использования беспилотных морских дронов на ситуацию в Черноморском регионе и определили самый результативный морской беспилотник.

По данным исследования в российско-украинской войне, украинские морские дроны поразили 22 военных корабля, из которых 8 были уничтожены. Среди них дроны "Николай" и "Мамай" поразили по 2 корабля, Sea Baby — 4 корабля, Magura V5 — 14 кораблей, 8 из которых были полностью уничтожены.

Исследователи опирались на открытые источники. В поле зрения ученых попали такие украинские и российские морские дроны: "Николай", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Маричка" — украинского производства, а также пока единственный известный морской дрон россиян — " Кульбаба".

Что известно о морском дроне Magura V5 и его целях

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — это украинский беспилотный надводный дрон, используемый для разведки и уничтожения враждебных целей. Известно, что этот беспилотник используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, спецподразделением "Group13".

Сейчас Magura V5 является первым в мире морским дроном, подтвержденным полностью уничтоженными целями в боевых условиях. Среди подтвержденных и признанных официально украинской военной разведкой следующие:

разведывательный корабль "Иван Хурс" (поврежден 24 мая 2023);

патрульный корабль "Сергей Котов" (поврежден дважды — 24 июля и 13 сентября 2023 года);

десантный катер "Д-144 Серна" (утоплен 11 ноября 2023 года вместе с "БТР-82" на борту);

десантный катер "Д-295 Акула" (утоплен 11 ноября 2023 года);

ракетный катер "Ивановец" (утоплен 1 февраля 2024 года);

большой десантный корабль "Цезарь Куников" (утоплен 14 февраля 2024 года);

патрульный корабль "Сергей Котов" (утоплен 5 марта 2024 года вместе с вертолетом "Ка-29");

два скоростных катера специального назначения "РИФ-75" (уничтожены 6 мая 2024 года).

Кроме того, во время масштабной атаки на катера КС-701 "Тунец" 30 мая этого года дронами были повреждены три таких судна, а одно уничтожено.