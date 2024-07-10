Експерти назвали найрезультативніший український морський дрон

Польські науковці оприлюднили результати дослідження найрезультативніших морських дронів у війні РФ проти України. Вони дійшли висновку, що український дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.
Головні тези:
- Український морський дрон Magura V5 виявився найрезультативнішим у знищенні кораблів російських противників за час війни.
- Дрон Magura V5 вразив 14 кораблів, від яких 8 було повністю знищено, в рамках російсько-українського конфлікту.
- Magura V5 використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та є першим у світі морським дроном, який підтвердив знищення цілей у бойових умовах.
- Серед кораблів, які були знищені або пошкоджені дроном Magura V5, є різні типи військово-морської техніки, такі як патрульні кораблі та ракетні катери.
- Українські морські дрони, включаючи Magura V5, відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні та в реагуванні на загрози інших країн.
Дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ під час війни
Так, науковці проаналізували вплив використання безпілотних морських дронів на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та визначили найрезультативніший морський безпілотник.
За даними дослідження у російсько-українській війні українські морські дрони вразили 22 військові кораблі, з яких 8 було знищено. Серед них дрони "Микола" та "Мамай" вразили по 2 кораблі, Sea Baby — 4 кораблі, Magura V5 — 14 кораблів, 8 з яких було повністю знищено.
Дослідники спиралися на відкриті джерела. У поле зору науковців потрапили такі українські та російські морські дрони: "Микола", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Марічка" — українського виробництва, а також поки єдиний відомий морський дрон росіян — "Одуванчик".
Що відомо про морський дрон Magura V5 та його цілі
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — це український безпілотний надводний дрон, який використовується для розвідки та знищення ворожих цілей. Відомо, що цей безпілотник використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділом "Group13".
Наразі Magura V5 є першим у світі морським дроном, який має підтверджені повністю знищені цілі в бойових умовах. Серед підтверджених та визнаних офіційно українською воєнною розвідкою такі:
розвідувальний корабель "Иван Хурс" (пошкоджено 24 травня 2023 року);
патрульний корабель "Сергей Котов" (пошкоджено двічі — 24 липня і 13 вересня 2023 року);
десантний катер "Д-144 Серна" (потоплено 11 листопада 2023 року разом з "БТР-82" на борту);
десантний катер "Д-295 Акула" (потоплено 11 листопада 2023 року);
ракетний катер "Ивановец" (потоплено 1 лютого 2024 року);
великий десантний корабель "Цезарь Куников" (потоплено 14 лютого 2024 року);
патрульний корабель "Сергей Котов" (потоплено 5 березня 2024 року разом з гелікоптером "Ка-29");
два швидкісних катери спеціального призначення "РИФ-75" (знищено 6 травня 2024 року).
Крім того, під час масштабної атаки на катери КС-701 "Тунец" 30 травня цього року дронами було пошкоджено три такі судна, а одне знищено.
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