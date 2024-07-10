Експерти назвали найрезультативніший український морський дрон

Польські науковці оприлюднили результати дослідження найрезультативніших морських дронів у війні РФ проти України. Вони дійшли висновку, що український дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.

Дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ під час війни

Так, науковці проаналізували вплив використання безпілотних морських дронів на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та визначили найрезультативніший морський безпілотник.

За даними дослідження у російсько-українській війні українські морські дрони вразили 22 військові кораблі, з яких 8 було знищено. Серед них дрони "Микола" та "Мамай" вразили по 2 кораблі, Sea Baby — 4 кораблі, Magura V5 — 14 кораблів, 8 з яких було повністю знищено.

Дослідники спиралися на відкриті джерела. У поле зору науковців потрапили такі українські та російські морські дрони: "Микола", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Марічка" — українського виробництва, а також поки єдиний відомий морський дрон росіян — "Одуванчик".

Що відомо про морський дрон Magura V5 та його цілі

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — це український безпілотний надводний дрон, який використовується для розвідки та знищення ворожих цілей. Відомо, що цей безпілотник використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділом "Group13".

Наразі Magura V5 є першим у світі морським дроном, який має підтверджені повністю знищені цілі в бойових умовах. Серед підтверджених та визнаних офіційно українською воєнною розвідкою такі:

розвідувальний корабель "Иван Хурс" (пошкоджено 24 травня 2023 року);

патрульний корабель "Сергей Котов" (пошкоджено двічі — 24 липня і 13 вересня 2023 року);

десантний катер "Д-144 Серна" (потоплено 11 листопада 2023 року разом з "БТР-82" на борту);

десантний катер "Д-295 Акула" (потоплено 11 листопада 2023 року);

ракетний катер "Ивановец" (потоплено 1 лютого 2024 року);

великий десантний корабель "Цезарь Куников" (потоплено 14 лютого 2024 року);

патрульний корабель "Сергей Котов" (потоплено 5 березня 2024 року разом з гелікоптером "Ка-29");

два швидкісних катери спеціального призначення "РИФ-75" (знищено 6 травня 2024 року).

Крім того, під час масштабної атаки на катери КС-701 "Тунец" 30 травня цього року дронами було пошкоджено три такі судна, а одне знищено.