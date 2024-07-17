Стратегія морської безпеки України. Зеленський підписав указ щодо рішення РНБО
Категорія
Україна
Дата публікації

Стратегія морської безпеки України. Зеленський підписав указ щодо рішення РНБО

Володимир Зеленський
Стратегія морської безпеки України. Зеленський підписав указ щодо рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки.

Головні тези:

 

  • Стратегія має на меті зробити Україну морською державою та посилити її можливості щодо стримування агресії на морі.
  • Планується збудувати збалансовані ВМС та вдосконалити заходи безпеки не лише в Чорному та Азовському морях, але й у Середземномор'ї.
  • Україна активно прискорює знищення російських кораблів Чорноморського флоту РФ відповідно до своєї стратегії морської безпеки.
  • Президент Володимир Зеленський планує обговорити деталі Стратегії морської безпеки з партнерами для спільної реалізації.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії морської безпеки України

І сьогодні ж я підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, Стратегію Україна хоче реалізувати спільно з партнерами. Найближчим часом президент обговорить з ними її деталі.

Що відомо про Стратегію морської безпеки

Нагадаємо, в Україні Стратегію морської безпеки розробляли упродовж тривалого часу.

Як заявляв ще минулого року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, мета Стратегії полягає у тому, щоб зробити Україну морською державою.

У її рамках можливості України щодо стримування агресії на морі хочуть посилити. Також планується збудувати збалансовані ВМС.

При цьому речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначав, що документ стосується інтересів України не лише в Азовському та Чорному морях. Йдеться там також і про Середземномор'я.

До речі, раніше британська розвідка наголошувала, що Україна протягом останнього року прискорила знищення російських кораблів Чорноморського флоту РФ.

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