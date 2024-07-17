Стратегія морської безпеки України. Зеленський підписав указ щодо рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки.
Головні тези:
- Стратегія має на меті зробити Україну морською державою та посилити її можливості щодо стримування агресії на морі.
- Планується збудувати збалансовані ВМС та вдосконалити заходи безпеки не лише в Чорному та Азовському морях, але й у Середземномор'ї.
- Україна активно прискорює знищення російських кораблів Чорноморського флоту РФ відповідно до своєї стратегії морської безпеки.
- Президент Володимир Зеленський планує обговорити деталі Стратегії морської безпеки з партнерами для спільної реалізації.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії морської безпеки України
За його словами, Стратегію Україна хоче реалізувати спільно з партнерами. Найближчим часом президент обговорить з ними її деталі.
Що відомо про Стратегію морської безпеки
Нагадаємо, в Україні Стратегію морської безпеки розробляли упродовж тривалого часу.
Як заявляв ще минулого року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, мета Стратегії полягає у тому, щоб зробити Україну морською державою.
У її рамках можливості України щодо стримування агресії на морі хочуть посилити. Також планується збудувати збалансовані ВМС.
При цьому речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначав, що документ стосується інтересів України не лише в Азовському та Чорному морях. Йдеться там також і про Середземномор'я.
До речі, раніше британська розвідка наголошувала, що Україна протягом останнього року прискорила знищення російських кораблів Чорноморського флоту РФ.
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