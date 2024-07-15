Зеленский сменил состав Ставки. Кто будет принимать стратегические решения для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.
Главные тезисы
- Изменения коснулись ключевых постов военного и государственного управления, в том числе Сил специальных операций и управления государственной охраны Украины.
- Замены произведены после освобождения от должностей предыдущих лиц, что связано с решительными шагами президента и Верховной Рады Украины.
- Назначение новых командующих и руководителей силовых структур призвано повысить эффективность принятия стратегических решений для Украины.
Кто возглавил новые должности после смен состава Ставки
Согласно документу №457/2024 , президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки недавно назначенных командующих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.
Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.
Документ вступает в силу дня опубликования.
Что этому предшествовало
9 мая Верховная Рада приняла решение об освобождении Александра Кубракова от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Также 9 мая Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на этот пост Героя Украины Александра Трепака.
В тот же день глава государства уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, возглавлявшего УГО с 2019 года.
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