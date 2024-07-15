Зеленский сменил состав Ставки. Кто будет принимать стратегические решения для Украины

Кто возглавил новые должности после смен состава Ставки

Согласно документу №457/2024 , президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки недавно назначенных командующих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Документ вступает в силу дня опубликования.

Что этому предшествовало

9 мая Верховная Рада приняла решение об освобождении Александра Кубракова от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Также 9 мая Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на этот пост Героя Украины Александра Трепака.

В тот же день глава государства уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, возглавлявшего УГО с 2019 года.