Зеленский сменил состав Ставки. Кто будет принимать стратегические решения для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский сменил состав Ставки. Кто будет принимать стратегические решения для Украины

Офис Президента Украины
Зеленский сменил состав Ставки. Кто будет принимать стратегические решения для Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Главные тезисы

 

  • Изменения коснулись ключевых постов военного и государственного управления, в том числе Сил специальных операций и управления государственной охраны Украины.
  • Замены произведены после освобождения от должностей предыдущих лиц, что связано с решительными шагами президента и Верховной Рады Украины.
  • Назначение новых командующих и руководителей силовых структур призвано повысить эффективность принятия стратегических решений для Украины.

Кто возглавил новые должности после смен состава Ставки

Согласно документу №457/2024 , президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки недавно назначенных командующих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Документ вступает в силу дня опубликования.

Что этому предшествовало

9 мая Верховная Рада приняла решение об освобождении Александра Кубракова от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Также 9 мая Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на этот пост Героя Украины Александра Трепака.

В тот же день глава государства уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, возглавлявшего УГО с 2019 года.

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