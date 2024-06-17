Зеленский провел Ставку с руководителями Сил обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой обсудили динамику выполнения отечественных оборонных контрактов и поступление помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.

В ходе Ставки с Зеленским обсуждались оборонные контракты и военная помощь

В ходе Ставки глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.

Также были доклады Министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

Борьба с российскими «орланами», «ланцетами» и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления размещения ожидаемых систем ПВО. Владимир Зеленский Президент Украины

Начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций — о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Зеленский назвал условия завершения войны до второго Саммита мира

Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы Глобального саммита мира работать над реализацией предложенной Украиной "Формулы мира", чтобы уже ко второму саммиту приблизиться к завершению развязанной Россией преступной войны.

Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны… Потом, когда план действий будет на столе согласован всем, прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуникован представителям России. Таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин должен перейти от ультиматумов к условиям мирового большинства, требующим справедливых условий завершения войны.