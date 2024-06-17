Зеленский провел Ставку с руководителями Сил обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой обсудили динамику выполнения отечественных оборонных контрактов и поступление помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский призвал работать над реализацией "Формулы мира" для ускорения завершения войны.
- На заседании обсуждалась борьба с русскими дронами и развитие собственных технологий.
- Владимир Зеленский определил приоритетные направления размещения систем ПВО и развития оборонных сил.
- Зеленский отметил необходимость перехода РФ от ультиматумов к условиям мирового большинства для завершения конфликта.
В ходе Ставки с Зеленским обсуждались оборонные контракты и военная помощь
В ходе Ставки глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.
Также были доклады Министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.
Начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.
Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций — о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.
Зеленский назвал условия завершения войны до второго Саммита мира
Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы Глобального саммита мира работать над реализацией предложенной Украиной "Формулы мира", чтобы уже ко второму саммиту приблизиться к завершению развязанной Россией преступной войны.
Он подчеркнул, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин должен перейти от ультиматумов к условиям мирового большинства, требующим справедливых условий завершения войны.
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