Зеленський провів Ставку з керівниками Сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій обговорили динаміку виконання вітчизняних оборонних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.
Головні тези:
- Володимир Зеленський закликав працювати над реалізацією “Формули миру” для пришвидшення завершення війни.
- На засіданні обговорювалася боротьба з російськими дронами та розвиток власних технологій.
- Володимир Зеленський визначив пріоритетні напрямки для розміщення систем ППО та розвитку оборонних сил.
- Зеленський наголосив на необхідності переходу РФ від ультиматумів до умов світової більшості для завершення конфлікту.
Під час Ставки з Зеленським обговорювалися оборонні контракти і військова допомога
Під час Ставки глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.
Також були доповіді Міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.
Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій — про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.
Зеленський назвав умови завершення війни до другого Саміту миру
Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці Глобального саміту миру працювати над реалізацією запропонованої Україною “Формули миру”, щоб вже до другого саміту наблизитись до завершення розв'язаної Росією злочинної війни.
Він підкреслив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін має перейти від ультиматумів до умов світової більшості, яка вимагає справедливих умов завершення війни.
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