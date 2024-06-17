Зеленський провів Ставку з керівниками Сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій обговорили динаміку виконання вітчизняних оборонних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.

Під час Ставки з Зеленським обговорювалися оборонні контракти і військова допомога

Під час Ставки глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Також були доповіді Міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БПЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО. Володимир Зеленський Президент України

Начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій — про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Зеленський назвав умови завершення війни до другого Саміту миру

Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці Глобального саміту миру працювати над реалізацією запропонованої Україною “Формули миру”, щоб вже до другого саміту наблизитись до завершення розв'язаної Росією злочинної війни.

Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни… Потім, коли план дій буде на столі погоджений всіма, прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Таким чином щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Володимир Зеленський Президент України

Він підкреслив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін має перейти від ультиматумів до умов світової більшості, яка вимагає справедливих умов завершення війни.