Зеленський привітав українських мусульман зі святом Курбан-байрам

Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам

Відповідне привітання оприлюднене на сайті глави держави.

Як зауважив Володимир Зеленський сьогодні, під час надзвичайно складних випробувань для нашої держави, мусульмани пліч-о-пліч із християнами та представниками інших конфесій роблять усе можливе, щоб захистити Україну та визволити її від ворога, а також моляться за перемогу та мир на рідній землі.

Єдність, стійкість і мужність, притаманні громадянам України різних віросповідань, у протистоянні російській агресії, захисті територіальної цілісності й незалежності України, відстоюванні ідеалів свободи та рівноправності, за словами Зеленського, дають упевненість у «мирному та спокійному майбутньому нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

Принагідно він наголосив на важливості того, щоб громадяни України різних національностей і віросповідань залишалися об'єднаними перед спільними викликами.

Мусульмани України, зокрема кримські татари, роблять неоціненний внесок у захист нашої країни. Вони борються разом з усіма українцями за свою землю та безпеку для своїх дітей. Їхня віра й цінності надихають усіх нас на боротьбу за свободу, зокрема за наш вільний від окупанта Крим. Ваші відданість і співчуття не лише підтримують дух нації, а й є прикладом для всіх нас — підкреслив Президент. Поширити

Курбан-байрам є святом пошуку світла у нашому житті — Ташева

Постійна Представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук розмістила вітання для мусульман України.

За словами Таміли Ташевої це свято є невід’ємною частиною культурного та релігійного життя нашої країни.

Я говорю про національні спільноти азербайджанців, казахів, турків, арабів та інших, і звісно ж, про найбільшу мусульманську спільноту країни, один з корінних народів України — кримських татар. Особисто для мене Курбан-байрам є святом про пошук світла у нашому житті, під час нього проявляються найкращі людські якості: взаємоповага, любов, співчуття та допомога тим, хто її потребує. Таміла Ташева Постійна Представниця Президента України в АР Крим

Таміла Ташева зазначила, що вже одинадцятий рік українські мусульмани святкують Курбан-байрам в умовах війни, і третій рік під час повномасштабного вторгнення Росії.

Тисячі молитов звучатимуть на полях бою, на окупованих територіях, у стінах кримських СІЗО та російських колоній, де незаконно утримують наших громадян.

Детально про свято Курбан-байрам

Курбан-байрам цього року припадає на 16 червня.

Це ісламське свято, яке відзначає закінчення хаджу через 70 днів після Ураза-байрам. Свято вшановує пам'ять про жертвопринесення пророка Ібрахіма і триває декілька днів.

Святкування починається дуже рано, на світанку. В цей день віряни вирушають у мечеть, щоб прочитати святковий намаз (молитву), зазвичай між 7 і 9 годинами ранку.

Перед цим обов’язково треба здійснити омивання, підстригти волосся та нігті й надіти чистий одяг. Перед молитвою вірянам не рекомендується їсти.

Коли ранкова молитва завершиться, мусульмани повертаються додому. Після сніданку вони знову вирушають до мечеті або на місце вчинення святкової молитви, щоб прослухати спеціальну проповідь.