Президент Володимир Зеленський привітав українських мусульман зі святом Курбан-Байрам.
Головні тези:
- Президент Зеленський відзначив внесок мусульман України у захист та стабільність нашої держави під час складних випробувань.
- Єдність та мужність громадян України різних віросповідань у протистоянні російській агресії надихає на боротьбу за свободу та незалежність.
- Традиції та символіка свята Курбан-байрам, яке відзначає закінчення хаджу, розкривають найкращі людські якості взаємоповаги та допомоги.
- Святкування Курбан-байраму містить ранкову молитву, жертвопринесення та спеціальну проповідь у мечеті, що збагачує духовний світ вірян.
Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам
Відповідне привітання оприлюднене на сайті глави держави.
Як зауважив Володимир Зеленський сьогодні, під час надзвичайно складних випробувань для нашої держави, мусульмани пліч-о-пліч із християнами та представниками інших конфесій роблять усе можливе, щоб захистити Україну та визволити її від ворога, а також моляться за перемогу та мир на рідній землі.
Принагідно він наголосив на важливості того, щоб громадяни України різних національностей і віросповідань залишалися об'єднаними перед спільними викликами.
Курбан-байрам є святом пошуку світла у нашому житті — Ташева
Постійна Представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук розмістила вітання для мусульман України.
За словами Таміли Ташевої це свято є невід’ємною частиною культурного та релігійного життя нашої країни.
Таміла Ташева зазначила, що вже одинадцятий рік українські мусульмани святкують Курбан-байрам в умовах війни, і третій рік під час повномасштабного вторгнення Росії.
Тисячі молитов звучатимуть на полях бою, на окупованих територіях, у стінах кримських СІЗО та російських колоній, де незаконно утримують наших громадян.
Детально про свято Курбан-байрам
Курбан-байрам цього року припадає на 16 червня.
Це ісламське свято, яке відзначає закінчення хаджу через 70 днів після Ураза-байрам. Свято вшановує пам'ять про жертвопринесення пророка Ібрахіма і триває декілька днів.
Святкування починається дуже рано, на світанку. В цей день віряни вирушають у мечеть, щоб прочитати святковий намаз (молитву), зазвичай між 7 і 9 годинами ранку.
Перед цим обов’язково треба здійснити омивання, підстригти волосся та нігті й надіти чистий одяг. Перед молитвою вірянам не рекомендується їсти.
Коли ранкова молитва завершиться, мусульмани повертаються додому. Після сніданку вони знову вирушають до мечеті або на місце вчинення святкової молитви, щоб прослухати спеціальну проповідь.
Жертвопринесення відбувається відразу після завершення святкової молитви. Баран, який приноситься в жертву, повинен бути мінімум семи місяців зроду. Також можна принести в жертву корову чи бика, які досягли віку двох років.
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