Зеленський провів спільний іфтар із представниками мусульман України — відео

Президент України Володимир Зеленський разом з українськими військовими, які сповідують іслам, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу та представниками мусульманської спільноти й духовенства взяв участь у іфтарі — вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану.

Зеленський взяв участь у іфтарі

Захід відбувся на території Духовного управління мусульман Криму і став продовженням традиції проведення іфтару, започаткованої на державному рівні Президентом України у 2023 році.

Торік ми започаткували нову традицію — саме так разом відзначати священний Рамадан. І політичне керівництво нашої держави, і військове командування, і представники нашої української мусульманської спільноти, і Меджліс кримськотатарського народу, і дипломатичний корпус — усі разом. Я дуже радий, що сьогодні ми в такому самому складі разом тут. Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною й ударами зла. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави висловив вдячність усім присутнім, тим, хто воює, працює заради України, хто допомагає нашій державі та не підкоряється злу.

Хочу відзначити воїнів-мусульман — усіх, хто у складі Сил оборони та безпеки України захищає нашу державу, нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Усім, хто наближає звільнення всієї нашої землі й нашого Криму.

Разом із Володимиром Зеленським іфтар розділили українські військовослужбовці-мусульмани, котрі нині захищають нашу країну у лавах Збройних Сил України. Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня розвідникам, артилеристам, кулеметникам, штурмовикам, які проявили мужність і самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Окремо Володимир Зеленський відзначив усіх, хто на окупованій території України знаходить можливості подбати про наших громадян: дітей, людей поважного віку, яким необхідна підтримка.

Я дякую також усім, хто допомагає нашій державі повертати в Україну депортованих, викрадених Росією дітей і дорослих. Це тисячі доль. Всіх їх потрібно врятувати. На глобальну вдячність заслуговує кожен лідер, чиє посередництво повертає наших дітей із депортації та рятує дорослих від російських репресій. Поширити

Президент України побажав миру та спокою тим народам, які позбавлені нормального життя та безпеки через бойові дії: людям у Сирії, Газі, Лівії, Судані.

Ми в Україні бажаємо всім, хто цінує життя, справжнього захисту. Бажаємо чесного миру всім народам, чий дім руйнує війна. Бажаємо справедливості нашій державі Україні та всім іншим народам. Хай цей час Рамадану підтримає всіх нас — наших людей, нашу державу. І хай наша єдність буде незмінною.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку Президентові України, усім присутнім, а також усім воїнам, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу країну.

Ви зараз виконуєте не лише свій громадянський, а й релігійний обов’язок. Адже, згідно з принципами ісламу, війна за свою Батьківщину є обов’язком для кожного мусульманина. Поширити

Лідер кримськотатарського народу висловив переконання, що покарання за все заподіяне зло обов’язково повернеться тим, хто винен у цій війні. Водночас Мустафа Джемілєв подякував усім країнам світу, які допомагають сьогодні захистити український народ.

Він побажав, щоб священний місяць Рамадан став іще одним приводом для більшої консолідації всього українського народу задля перемоги над ворогом.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що в лавах ЗСУ воюють тисячі мусульман, і це вже третій Рамадан із початку повномасштабного вторгнення, який вони проводять в окопах, захищаючи майбутнє нашої країни.

Велика вдячність нашим воїнам, які спільно витісняють ворога з нашої землі, захищають справедливість та мир. Наші молитви з тими, хто загинув за вільну Україну. Прошу у Всевишнього, щоб він якнайшвидше дарував нам перемогу над окупантом. Щоб ми якнайшвидше звільнили нашу батьківщину, наш народ та забезпечили законність для всіх наших співгромадян від Ялти до Чернігова, від Луганська до Ужгорода.

Постійна Представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева висловила вдячність за таке важливе свято єднання.

Для мене як для мусульманки та представниці корінного кримськотатарського народу такі заходи є надзвичайно цінними. Вони — про єдність, бо в єдності сила.

Українські дрони показали вразливість Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський завив про успішне використання дронів вітчизняного виробництва.

Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Поширити

Так, президент висловив вдячність Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за "нову українську далекобійність".

Крім того, Зеленський також подякував вітчизняному оборонно-промисловому комплексу: "всім, хто працює заради української сили".