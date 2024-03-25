Зеленський та Сирський привітали бійців СБУ з професійним святом та подякували за захист
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський та Сирський привітали бійців СБУ з професійним святом та подякували за захист

Володимир Зеленський
СБУ

Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ привітали бійців Служби безпеки України з їхнім професійним святом 25 березня.

Бійців СБУ привітали з їхнім професійним святом

День Служби безпеки України. Ми дякуємо всім воїнам СБУ. Пишаємося далекобійністю СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті. Дякую всім працівникам СБУ, які ефективні заради України!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також відзначив спецоперації Служби безпеки та заявив, що це вагомий вклад у майбутню перемогу України. 

Спираємось на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України. І віримо — віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших Сил оборони та безпеки України обовʼязково наблизить нашу спільну перемогу, — сказав Зеленський. 

Зі святом українських спецпризначенців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Сирський наголосив, що сьогодні ми усі — Сили оборони України, та разом, пліч-о-пліч б'ємося з російським окупантом.

Побратими зі Служби безпеки України нині на складних напрямках нищать ворога й захищають нашу державу. У нас спільна мета і спільна ціль — звільнити Україну й здобути перемогу.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач підкреслив, що українці самовіддано борються за свою свободу, майбутнє та за своїх дітей. Він побажав спецпризначенцям СБУ незламного духу та якнайшвидшої перемоги. 

Що відомо про операції СБУ

17 березня Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснила атаку проти нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані. Внаслідок атаки на НПЗ почалася сильна пожежа. 

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.

Крім того, нещодавно кіберфахівці української спецслужби заблокували поставки комплектуючих для партії російських "шахедів" і крилатих ракет. Також за останні два роки ними було відбито понад 10 тисяч атак з боку російських хакерів.

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