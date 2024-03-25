Зеленський та Сирський привітали бійців СБУ з професійним святом та подякували за захист

Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ привітали бійців Служби безпеки України з їхнім професійним святом 25 березня.
Бійців СБУ привітали з їхнім професійним святом
Він також відзначив спецоперації Служби безпеки та заявив, що це вагомий вклад у майбутню перемогу України.
Зі святом українських спецпризначенців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.
Сирський наголосив, що сьогодні ми усі — Сили оборони України, та разом, пліч-о-пліч б'ємося з російським окупантом.
Головнокомандувач підкреслив, що українці самовіддано борються за свою свободу, майбутнє та за своїх дітей. Він побажав спецпризначенцям СБУ незламного духу та якнайшвидшої перемоги.
Що відомо про операції СБУ
17 березня Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснила атаку проти нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані. Внаслідок атаки на НПЗ почалася сильна пожежа.
Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.
Крім того, нещодавно кіберфахівці української спецслужби заблокували поставки комплектуючих для партії російських "шахедів" і крилатих ракет. Також за останні два роки ними було відбито понад 10 тисяч атак з боку російських хакерів.
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