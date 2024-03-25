Зеленский и Сырский поздравили бойцов СБУ с профессиональным праздником и поблагодарили за защиту

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ поздравили бойцов Службы безопасности Украины с их профессиональным праздником 25 марта.

Бойцов СБУ поздравили с их профессиональным праздником

День службы безопасности Украины. Мы благодарим всех воинов СБУ. Гордимся дальнобойностью СБУ. Рассчитываем на крепость спецназовцев СБУ на фронте. Спасибо всем работникам СБУ, которые эффективны ради Украины! Владимир Зеленский Президент Украины

Он также отметил спецоперации Службы безопасности и заявил, что это весомый вклад в предстоящую победу Украины.

Опираемся на силу СБУ в защите от операций противника против внутреннего единства Украины. И верим — верим, что эффективность СБУ как одного из ключевых элементов наших сил обороны и безопасности Украины обязательно приблизит нашу общую победу, — сказал Зеленский. Поделиться

С праздником украинских спецназовцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.

Сырский подчеркнул, что сегодня мы все — Силы обороны Украины, и вместе, бок о бок сражаемся с российским оккупантом.

Собратья из Службы безопасности Украины сейчас на сложных направлениях уничтожают врага и защищают наше государство. У нас общая цель и общая цель — уволить Украину и одержать победу. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий подчеркнул, что украинцы самоотверженно борются за свою свободу, будущее и своих детей. Он пожелал спецназовцам СБУ несокрушимого духа и скорейшей победы.

Что известно об операциях СБУ

17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций совершила атаку против нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В результате атаки на НПЗ начался сильный пожар.

В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Кроме того, недавно киберспециалисты украинской спецслужбы заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет. Также за последние два года ими были отражены более 10 тысяч атак со стороны российских хакеров.