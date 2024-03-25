Зеленский и Сырский поздравили бойцов СБУ с профессиональным праздником и поблагодарили за защиту

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ поздравили бойцов Службы безопасности Украины с их профессиональным праздником 25 марта.
Бойцов СБУ поздравили с их профессиональным праздником
Он также отметил спецоперации Службы безопасности и заявил, что это весомый вклад в предстоящую победу Украины.
С праздником украинских спецназовцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.
Сырский подчеркнул, что сегодня мы все — Силы обороны Украины, и вместе, бок о бок сражаемся с российским оккупантом.
Главнокомандующий подчеркнул, что украинцы самоотверженно борются за свою свободу, будущее и своих детей. Он пожелал спецназовцам СБУ несокрушимого духа и скорейшей победы.
Что известно об операциях СБУ
17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций совершила атаку против нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В результате атаки на НПЗ начался сильный пожар.
В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.
Кроме того, недавно киберспециалисты украинской спецслужбы заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет. Также за последние два года ими были отражены более 10 тысяч атак со стороны российских хакеров.
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