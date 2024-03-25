Зеленский провел общий ифтар с представителями мусульман Украины — видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с исповедующими ислам украинскими военными, лидерами Меджлиса крымскотатарского народа и представителями мусульманского сообщества и духовенства принял участие в ифтаре — ужине, который проводится во время священного для мусульман месяца Рамадана.

Зеленский принял участие в ифтаре

Мероприятие состоялось на территории Духовного управления мусульман Крыма и стало продолжением традиции проведения ифтара, начатой на государственном уровне Президентом Украины в 2023 году.

В прошлом году мы положили начало новой традиции — именно так вместе отмечать священный Рамадан. И политическое руководство нашего государства, и военное командование, и представители нашего украинского мусульманского сообщества, и Меджлис крымскотатарского народа, и дипломатический корпус все вместе. Я очень рад, что сегодня мы в таком же составе вместе здесь. Единство всегда важно. Тем более единство важно, когда жизнь омрачена войной и ударами зла. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства выразил благодарность всем присутствующим, воюющим работает ради Украины, кто помогает нашему государству и не подчиняется злу.

Хочу отметить воинов-мусульман всех, кто в составе Сил обороны и безопасности Украины защищает наше государство, нашу свободу. Благодарю каждого нашего воина за храбрость. Всем, кто приближает освобождение всей нашей земли и Крыма.

Вместе с Владимиром Зеленским ифтар разделили украинские военнослужащие-мусульмане, ныне защищающие нашу страну в рядах Вооруженных Сил Украины. Президент вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІІ степени разведчикам, артиллеристам, пулеметчикам, штурмовикам, проявившим мужество и самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельно Владимир Зеленский отметил всех, кто на оккупированной территории Украины находит возможности позаботиться о наших гражданах: детях, людях пожилого возраста, которым необходима поддержка.

Я благодарю также всех, кто помогает нашему государству возвращать в Украину депортированных, похищенных Россией детей и взрослых. Это тысячи судеб. Всех их нужно спасти. Глобальной благодарности заслуживает каждый лидер, чье посредничество возвращает наших детей из депортации и спасает взрослых от российских репрессий. Поделиться

Президент Украины пожелал мира и спокойствия тем народам, которые лишены нормальной жизни и безопасности из-за боевых действий: людей в Сирии, Газе, Ливии, Судане.

Мы в Украине желаем всем, кто ценит жизнь, настоящую защиту. Желаем честного мира всем народам, дом которого разрушает война. Желаем справедливости нашему государству и всем остальным народам. Пусть это время Рамадан поддержит всех нас — наших людей, наше государство. И пусть наше единство будет неизменным.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность Президенту Украины всем присутствующим, а также всем воинам, которые сегодня с оружием в руках защищают нашу страну.

Вы сейчас выполняете не только свой гражданский, но и религиозный долг. Ведь согласно принципам ислама война за свою Родину является обязанностью для каждого мусульманина. Поделиться

Лидер крымскотатарского народа убежден, что наказание за все причиненное зло обязательно вернется тем, кто виноват в этой войне. В то же время Мустафа Джемилев поблагодарил все страны мира, которые помогают сегодня защитить украинский народ.

Он пожелал, чтобы священный месяц Рамадан стал еще одним поводом к большей консолидации всего украинского народа ради победы над врагом.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что в рядах ВСУ воюют тысячи мусульман, и это уже третий Рамадан с начала полномасштабного вторжения, проводимого ими в окопах, защищая будущее нашей страны.

Большая благодарность нашим воинам, которые вместе вытесняют врага из нашей земли, защищают справедливость и мир. Наши молитвы с погибшими за свободную Украину. Прошу у Всевышнего, чтобы он как можно быстрее даровал нам победу над оккупантом. Чтобы мы как можно быстрее освободили нашу родину, наш народ и обеспечили законность для всех сограждан от Ялты до Чернигова, от Луганска до Ужгорода.

Постоянная Представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева выразила благодарность за столь важный праздник единения.

Для меня как для мусульманки и представительницы коренного крымскотатарского народа такие меры чрезвычайно ценны. Они о единстве, потому что в единстве сила.

Украинские дроны показали уязвимость России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном использовании дронов отечественного производства.

На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием. Поделиться

Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за "новую украинскую дальнобойность".

Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: "всем, кто работает ради украинской силы".