Зеленский провел общий ифтар с представителями мусульман Украины — видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с исповедующими ислам украинскими военными, лидерами Меджлиса крымскотатарского народа и представителями мусульманского сообщества и духовенства принял участие в ифтаре — ужине, который проводится во время священного для мусульман месяца Рамадана.
Зеленский принял участие в ифтаре
Мероприятие состоялось на территории Духовного управления мусульман Крыма и стало продолжением традиции проведения ифтара, начатой на государственном уровне Президентом Украины в 2023 году.
Глава государства выразил благодарность всем присутствующим, воюющим работает ради Украины, кто помогает нашему государству и не подчиняется злу.
Хочу отметить воинов-мусульман всех, кто в составе Сил обороны и безопасности Украины защищает наше государство, нашу свободу. Благодарю каждого нашего воина за храбрость. Всем, кто приближает освобождение всей нашей земли и Крыма.
Вместе с Владимиром Зеленским ифтар разделили украинские военнослужащие-мусульмане, ныне защищающие нашу страну в рядах Вооруженных Сил Украины. Президент вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІІ степени разведчикам, артиллеристам, пулеметчикам, штурмовикам, проявившим мужество и самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отдельно Владимир Зеленский отметил всех, кто на оккупированной территории Украины находит возможности позаботиться о наших гражданах: детях, людях пожилого возраста, которым необходима поддержка.
Президент Украины пожелал мира и спокойствия тем народам, которые лишены нормальной жизни и безопасности из-за боевых действий: людей в Сирии, Газе, Ливии, Судане.
Мы в Украине желаем всем, кто ценит жизнь, настоящую защиту. Желаем честного мира всем народам, дом которого разрушает война. Желаем справедливости нашему государству и всем остальным народам. Пусть это время Рамадан поддержит всех нас — наших людей, наше государство. И пусть наше единство будет неизменным.
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность Президенту Украины всем присутствующим, а также всем воинам, которые сегодня с оружием в руках защищают нашу страну.
Лидер крымскотатарского народа убежден, что наказание за все причиненное зло обязательно вернется тем, кто виноват в этой войне. В то же время Мустафа Джемилев поблагодарил все страны мира, которые помогают сегодня защитить украинский народ.
Он пожелал, чтобы священный месяц Рамадан стал еще одним поводом к большей консолидации всего украинского народа ради победы над врагом.
Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что в рядах ВСУ воюют тысячи мусульман, и это уже третий Рамадан с начала полномасштабного вторжения, проводимого ими в окопах, защищая будущее нашей страны.
Большая благодарность нашим воинам, которые вместе вытесняют врага из нашей земли, защищают справедливость и мир. Наши молитвы с погибшими за свободную Украину. Прошу у Всевышнего, чтобы он как можно быстрее даровал нам победу над оккупантом. Чтобы мы как можно быстрее освободили нашу родину, наш народ и обеспечили законность для всех сограждан от Ялты до Чернигова, от Луганска до Ужгорода.
Постоянная Представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева выразила благодарность за столь важный праздник единения.
Для меня как для мусульманки и представительницы коренного крымскотатарского народа такие меры чрезвычайно ценны. Они о единстве, потому что в единстве сила.
Украинские дроны показали уязвимость России — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном использовании дронов отечественного производства.
Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за "новую украинскую дальнобойность".
Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: "всем, кто работает ради украинской силы".
Это действительно украинская дальнобойность — то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе.
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