Президент Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с праздником Курбан-Байрам.
Главные тезисы
- Президент Зеленский отметил вклад мусульман Украины в защиту и стабильность нашего государства в ходе сложных испытаний.
- Единство и мужество граждан Украины разных вероисповеданий в противостоянии российской агрессии вдохновляет на борьбу за свободу и независимость.
- Традиции и символика праздника Курбан-байрам, отмечающий окончание хаджа, раскрывают лучшие человеческие качества взаимоуважения и помощи.
- Празднование Курбан-байрама содержит утреннюю молитву, жертвоприношение и специальную проповедь в мечети, обогащающей духовный мир верующих.
Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам
Соответствующее поздравление обнародовано на сайте главы государства.
Как отметил Владимир Зеленский сегодня, во время сложнейших испытаний для нашего государства, мусульмане бок о бок с христианами и представителями других конфессий делают все возможное, чтобы защитить Украину и освободить ее от врага, а также молятся за победу и мир на родной земле .
В то же время он отметил важность того, чтобы граждане Украины разных национальностей и вероисповеданий оставались объединенными перед общими вызовами.
Курбан-байрам является праздником поиска света в нашей жизни.
Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на своей странице в соцсети Фейсбук разместила поздравления для мусульман Украины.
По словам Тамилы Ташевой, этот праздник является неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны.
Тамила Ташева отметила, что уже одиннадцатый год украинские мусульмане празднуют Курбан-байрам в условиях войны и третий год во время полномасштабного вторжения России.
Тысячи молитв будут звучать на полях сражения, на оккупированных территориях, в стенах крымских СИЗО и российских колоний, где незаконно удерживают наших граждан.
Подробно о празднике Курбан-байрам
Курбан-байрам в этом году приходится на 16 июня.
Это исламский праздник, отмечающий окончание хаджа через 70 дней после Ураза-байрам. Праздник чтит память о жертвоприношении пророка Ибрахима и длится несколько дней.
Празднование начинается очень рано, на рассвете. В этот день верующие отправляются в мечеть, чтобы прочесть праздничный намаз (молитву), обычно между 7 и 9 часами утра.
Перед этим обязательно нужно совершить омовение, подстричь волосы и ногти и надеть чистую одежду. Перед молитвой верующим не рекомендуется есть.
Когда утренняя молитва завершится, мусульмане возвращаются домой. После завтрака они снова отправляются в мечеть или на место совершения праздничной молитвы, чтобы прослушать специальную проповедь.
Жертвоприношение происходит сразу после завершения праздничной молитвы. Приносимый в жертву баран должен быть минимум семи месяцев отроду. Также можно принести в жертву корову или быка, достигших возраста двух лет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-