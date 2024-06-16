Зеленский поздравил украинских мусульман с праздником Курбан-байрам

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам

Соответствующее поздравление обнародовано на сайте главы государства.

Как отметил Владимир Зеленский сегодня, во время сложнейших испытаний для нашего государства, мусульмане бок о бок с христианами и представителями других конфессий делают все возможное, чтобы защитить Украину и освободить ее от врага, а также молятся за победу и мир на родной земле .

Единство, стойкость и мужество, присущие гражданам Украины разных вероисповеданий, в противостоянии российской агрессии, защите территориальной целостности и независимости Украины, отстаивании идеалов свободы и равноправия, по словам Зеленского, дают уверенность в «мирном и спокойном будущем нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

В то же время он отметил важность того, чтобы граждане Украины разных национальностей и вероисповеданий оставались объединенными перед общими вызовами.

Мусульмане Украины, в частности крымские татары, вносят неоценимый вклад в защиту нашей страны. Они борются вместе со всеми украинскими за свою землю и безопасность для своих детей. Их вера и ценности вдохновляют всех нас на борьбу за свободу, в частности, за наш свободный от оккупанта Крым. Ваши преданность и сострадание не только поддерживают дух нации, но и являются примером для всех нас, подчеркнул Президент. Поделиться

Курбан-байрам является праздником поиска света в нашей жизни.

Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на своей странице в соцсети Фейсбук разместила поздравления для мусульман Украины.

По словам Тамилы Ташевой, этот праздник является неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны.

Я говорю о национальных сообществах азербайджанцев, казахов, турок, арабов и других, и, конечно же, о крупнейшем мусульманском сообществе страны, одном из коренных народов Украины — крымских татар. Лично для меня Курбан-байрам является праздником о поиске света в нашей жизни, во время него проявляются лучшие человеческие качества: взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь нуждающимся. Тамила Ташева Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым

Тамила Ташева отметила, что уже одиннадцатый год украинские мусульмане празднуют Курбан-байрам в условиях войны и третий год во время полномасштабного вторжения России.

Тысячи молитв будут звучать на полях сражения, на оккупированных территориях, в стенах крымских СИЗО и российских колоний, где незаконно удерживают наших граждан.

Подробно о празднике Курбан-байрам

Курбан-байрам в этом году приходится на 16 июня.

Это исламский праздник, отмечающий окончание хаджа через 70 дней после Ураза-байрам. Праздник чтит память о жертвоприношении пророка Ибрахима и длится несколько дней.

Празднование начинается очень рано, на рассвете. В этот день верующие отправляются в мечеть, чтобы прочесть праздничный намаз (молитву), обычно между 7 и 9 часами утра.

Перед этим обязательно нужно совершить омовение, подстричь волосы и ногти и надеть чистую одежду. Перед молитвой верующим не рекомендуется есть.

Когда утренняя молитва завершится, мусульмане возвращаются домой. После завтрака они снова отправляются в мечеть или на место совершения праздничной молитвы, чтобы прослушать специальную проповедь.