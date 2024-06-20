Зеленский провел Ставку по энергетической безопасности — видео

20 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное вопросу энергетики, в частности, «невозможности срыва отопительного сезона».
Главные тезисы
- Владимир Зеленский акцентирует внимание на энергетической безопасности и ускорении внедрения солнечных панелей в школах и больницах Украины.
- Правительство должно упростить условия для людей для повышения использования солнечной энергии путем предоставления налоговых и таможенных льгот, кредитных программ и т.п.
- Зеленский требует от правительства разработать стратегию возобновляемой энергетики и внедрение энергосберегающих технологий в общественных зданиях.
Зеленский предлагает установить солнечные панели в каждой школе и больнице Украины
Решением Ставки поручили правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ожидает от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.
Президент заверил, что власти «активно готовятся» к следующему отопительному сезону, а именно «восстанавливают то, что можно восстановить, строят комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО (в том числе работают с партнерами над дополнительными системами Patriot)».
Указано, что на заседании стороны заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК «Нефтегаз Украины» Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.
Украинские энергетические объекты на протяжении последних месяцев регулярно подвергались ударам российских ракет и дронов. В результате этих атак в Украине применяют графики отключений, поскольку электроэнергии не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.
Зеленский провел Ставку с руководителями Сил обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой обсудили динамику выполнения отечественных оборонных контрактов и поступление помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.
В ходе Ставки глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.
Также были доклады Министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.
Начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.
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