Зеленский провел Ставку по энергетической безопасности — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел Ставку по энергетической безопасности — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
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20 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное вопросу энергетики, в частности, «невозможности срыва отопительного сезона».

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский акцентирует внимание на энергетической безопасности и ускорении внедрения солнечных панелей в школах и больницах Украины.
  • Правительство должно упростить условия для людей для повышения использования солнечной энергии путем предоставления налоговых и таможенных льгот, кредитных программ и т.п.
  • Зеленский требует от правительства разработать стратегию возобновляемой энергетики и внедрение энергосберегающих технологий в общественных зданиях.

Зеленский предлагает установить солнечные панели в каждой школе и больнице Украины

Решением Ставки поручили правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ожидает от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент заверил, что власти «активно готовятся» к следующему отопительному сезону, а именно «восстанавливают то, что можно восстановить, строят комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО (в том числе работают с партнерами над дополнительными системами Patriot)».

Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились, – добавил Зеленский.

Указано, что на заседании стороны заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК «Нефтегаз Украины» Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Украинские энергетические объекты на протяжении последних месяцев регулярно подвергались ударам российских ракет и дронов. В результате этих атак в Украине применяют графики отключений, поскольку электроэнергии не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.

Зеленский провел Ставку с руководителями Сил обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой обсудили динамику выполнения отечественных оборонных контрактов и поступление помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.

В ходе Ставки глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.

Также были доклады Министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

Борьба с российскими «орланами», «ланцетами» и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления размещения ожидаемых систем ПВО.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

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