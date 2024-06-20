Зеленський провів Ставку щодо енергетичної безпеки — відео

Зеленський пропонує встановити сонячні панелі у кожній школі та лікарні України

Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

Крім того, Зеленський наголосив, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні. Володимир Зеленський Президент України

Президент запевнив, що влада «активно готується» до наступного опалювального сезону, а саме «відновлює те, що можна відновити, будує комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО (зокрема працює із партнерами над додатковими системами Patriot)».

Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися, – додав Зеленський. Поширити

Вказано, що на засіданні сторони заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів. Внаслідок цих атак в Україні застосовують графіки відключень, оскільки електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Зеленський провів Ставку з керівниками Сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій обговорили динаміку виконання вітчизняних оборонних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.

Під час Ставки глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Також були доповіді Міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БПЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО. Володимир Зеленський Президент України

Начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.