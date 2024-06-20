Зеленський провів Ставку щодо енергетичної безпеки — відео

20 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене питанню енергетики, зокрема «унеможливленню зриву опалювального сезону».
Головні тези:
- Володимир Зеленський акцентує увагу на енергетичній безпеці та прискоренні впровадження сонячних панелей у школах та лікарнях України.
- Уряд має спростити умови для людей задля підвищення використання сонячної енергії шляхом надання податкових та митних пільг, кредитних програм тощо.
- Зеленський вимагає від уряду розробити стратегію відновлюваної енергетики та впровадження енергоощадних технологій у громадських будівлях.
Зеленський пропонує встановити сонячні панелі у кожній школі та лікарні України
Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.
Крім того, Зеленський наголосив, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.
Президент запевнив, що влада «активно готується» до наступного опалювального сезону, а саме «відновлює те, що можна відновити, будує комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО (зокрема працює із партнерами над додатковими системами Patriot)».
Вказано, що на засіданні сторони заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
Українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів. Внаслідок цих атак в Україні застосовують графіки відключень, оскільки електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.
Зеленський провів Ставку з керівниками Сил оборони України
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій обговорили динаміку виконання вітчизняних оборонних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.
Під час Ставки глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.
Також були доповіді Міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.
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