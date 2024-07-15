Зеленський змінив склад Ставки. Хто прийматиме стратегічні рішення для України

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.
Головні тези:
- Документ №457/2024 вводить до складу Ставки нових командувачів Сил спеціальних операцій та Управління державної охорони, виключаючи попередніх осіб.
- Нові призначення стали результатом рішень Верховної Ради та президента України щодо звільнення чинних посадовців.
- Олександр Трепак та Олексій Морозов очолюють ключові військові підрозділи в контексті геополітичних викликів.
Хто очолив нові посади після змін складу Ставки
Згідно з документом №457/2024, президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки нещодавно призначених командувачів Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.
Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Що цьому передувало
9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Також 9 травня Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.
У той же день глава держави звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.
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