Зеленський змінив склад Ставки. Хто прийматиме стратегічні рішення для України

Хто очолив нові посади після змін складу Ставки

Згідно з документом №457/2024, президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки нещодавно призначених командувачів Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Що цьому передувало

9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також 9 травня Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.

У той же день глава держави звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.