Зеленський змінив склад Ставки. Хто прийматиме стратегічні рішення для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський змінив склад Ставки. Хто прийматиме стратегічні рішення для України

Офіс Президента України
Зеленський змінив склад Ставки. Хто прийматиме стратегічні рішення для України

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.

Головні тези:

 

  • Документ №457/2024 вводить до складу Ставки нових командувачів Сил спеціальних операцій та Управління державної охорони, виключаючи попередніх осіб.
  • Нові призначення стали результатом рішень Верховної Ради та президента України щодо звільнення чинних посадовців.
  • Олександр Трепак та Олексій Морозов очолюють ключові військові підрозділи в контексті геополітичних викликів.

Хто очолив нові посади після змін складу Ставки

Згідно з документом №457/2024, президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки нещодавно призначених командувачів Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Що цьому передувало

9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також 9 травня Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.

У той же день глава держави звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.

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