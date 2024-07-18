Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом ІІІ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом ІІІ

Владимир Зеленский
Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом ІІІ
Читати українською

Украинский президент Владимир Зеленский 18 июля имел аудиенцию у короля Великобритании Чарльза ІІІ.

Главные тезисы

 

  • Соединенное Королевство остается важным союзником Украины, и обе страны ценят взаимодействие.
  • На встрече рассмотрены международные вызовы, возможности и общие ценности, о чем сообщил Букингемский дворец.
  • Это была четвертая встреча Европейского политического сообщества после вторжения России в Украину.
  • В рамках визита президент Украины также подписал соглашения о безопасности с Чехией и Словенией.

Что известно о встрече Зеленского с Чарльзом ІІІ

Соединенное Королевство остается одним из самых близких и важнейших союзников Украины. Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Король принял украинского президента после заседания Европейского политического сообщества в Бленгеймском дворце.

На встрече 46 европейских лидеров обсудили ряд международных вызовов, возможностей и наших общих ценностей, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Что этому предшествовало

Ранее о поездке президента Украины в Великобританию сообщала британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники. Там говорилось, что Владимир Зеленский должен выступить перед европейскими лидерами в Бленгеймском дворце.

Конференция 18 июля является четвертой встречей Европейского политического сообщества — коллектива, начатого после вторжения России в Украину.

Во время своего визита Зеленский подписал еще два соглашения о безопасности — с Чехией и Словенией.

Напомним, 17 июля Король Великобритании Чарльз III произнес речь с программой деятельности нового лейбористского правительства, где была упомянута и Украина. Король отметил, что правительство "продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, а также будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Минобороны Британии заявил о новой смертельной угрозе для страны
Армия Китая
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Владимир Зеленский прибыл в Британию — известна причина
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров
Правительство Великобритании
Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?