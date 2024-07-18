Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом ІІІ

Что известно о встрече Зеленского с Чарльзом ІІІ

Соединенное Королевство остается одним из самых близких и важнейших союзников Украины. Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу. Владимир Зеленский Президент Украины

Король принял украинского президента после заседания Европейского политического сообщества в Бленгеймском дворце.

На встрече 46 европейских лидеров обсудили ряд международных вызовов, возможностей и наших общих ценностей, говорится в заявлении Букингемского дворца. Поделиться

Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.



The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2024

Что этому предшествовало

Ранее о поездке президента Украины в Великобританию сообщала британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники. Там говорилось, что Владимир Зеленский должен выступить перед европейскими лидерами в Бленгеймском дворце.

Конференция 18 июля является четвертой встречей Европейского политического сообщества — коллектива, начатого после вторжения России в Украину.

Во время своего визита Зеленский подписал еще два соглашения о безопасности — с Чехией и Словенией.