Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом ІІІ

Украинский президент Владимир Зеленский 18 июля имел аудиенцию у короля Великобритании Чарльза ІІІ.
Главные тезисы
- Соединенное Королевство остается важным союзником Украины, и обе страны ценят взаимодействие.
- На встрече рассмотрены международные вызовы, возможности и общие ценности, о чем сообщил Букингемский дворец.
- Это была четвертая встреча Европейского политического сообщества после вторжения России в Украину.
- В рамках визита президент Украины также подписал соглашения о безопасности с Чехией и Словенией.
Что известно о встрече Зеленского с Чарльзом ІІІ
Король принял украинского президента после заседания Европейского политического сообщества в Бленгеймском дворце.
Что этому предшествовало
Ранее о поездке президента Украины в Великобританию сообщала британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники. Там говорилось, что Владимир Зеленский должен выступить перед европейскими лидерами в Бленгеймском дворце.
Конференция 18 июля является четвертой встречей Европейского политического сообщества — коллектива, начатого после вторжения России в Украину.
Во время своего визита Зеленский подписал еще два соглашения о безопасности — с Чехией и Словенией.
Напомним, 17 июля Король Великобритании Чарльз III произнес речь с программой деятельности нового лейбористского правительства, где была упомянута и Украина. Король отметил, что правительство "продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, а также будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО".
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