Глава Минобороны Британии заявил о новой смертельной угрозе для страны

Анализ обороны Великобритании будет глубже рассматривать угрозу со стороны Пекина

Лорд Робертсон, занимавший пост генерального секретаря НАТО с 1999 по 2004 год, предупредил о "смертоносном квартете стран, которые все больше работают вместе".

Мы и альянс НАТО, успешно встретившийся на прошлой неделе, должны быть в состоянии противостоять этому конкретному квартету, а также другим проблемам, пронизывающим мир в данный момент. Лорд Робертсон Бывший генсек НАТО

Отметим, что Робертсон является одним из трех внешних экспертов, привлеченных Министерством обороны Великобритании для проведения стратегического анализа обороны.

Другие – доктор Фиона Хилл, бывший ведущий эксперт из России в Белом доме, свидетельствовавшая во время слушаний по делу об импичменте президента Трампа, и генерал Ричард Берронс, бывший глава командования объединенных сил.

Его замечания на брифинге свидетельствуют о том, что этот анализ обороны Великобритании будет глубже рассматривать угрозу со стороны Пекина, чем в предыдущих версиях, которые, как правило, сосредотачивались на России.

Джон Хилл, контролирующий анализ, сказал, что рассмотрение вызовов со стороны Китая будет частью более широких правительственных мер.

Армия Китая

Замечания Робертсона, в которых он имел в виду Китай, Иран, Россию и Северную Корею, пошли гораздо дальше, чем коммюнике, одобренное странами-членами НАТО на саммите на прошлой неделе, где Китай назвали "решающим фактором" войны России против Украины.

Предыдущее правительство называло Пекин "системным вызовом" во время последнего обзора, завершенного в 2021 году.

Растет беспокойство, что Пекин представлял себя как смягчающее влияние на Россию в начале ее войны в Украине, но перешел к тому, кто напрямую поддерживает военные усилия РФ.

Обзор, который завершится в первой половине следующего года, приведет к "укреплению и уважению" вооруженных сил, сказал премьер Кир Стармер.

Хилл провозгласил "новую эру для обороны", сказав, что его команда внешних рецензентов поможет Министерству обороны "по-новому подумать" о возможностях, которые нужны, чтобы стать "более надежным союзником".

Он исключил какие-либо дальнейшие сокращения вооруженных сил, но не прокомментировал, очерчит ли правительство график увеличения расходов на оборону с 2,3 до 2,5 процента ВВП, сказав, что такие детали будут рассмотрены "в будущем".

Вооруженные силы Великобритании должны быть более инновационными

Хилл сказал, что, по его мнению, существует "нерассказанная история" об экономическом влиянии, которое оборона может оказать на Великобританию. Он сказал, что пересмотр гарантирует, что оборона будет центральной для будущей безопасности страны и ее экономического роста и процветания.

В начале новой эры для Великобритании нам нужна новая эра для обороны. Опустошенные вооруженные силы, расточительство закупок и заброшенный моральный дух не могут продолжаться. В то же время, мы должны четко осознавать угрозы, с которыми мы сталкиваемся, поскольку мир становится все более нестабильным, а технологии меняют природу войны, – сказал он. Поделиться

Армия Великобритании

Он сказал, что вооруженные силы должны быть "лучше готовыми к бою, более интегрированными и более инновационными. Нужна более четкая подотчетность, более быстрая доставка, меньшее отходов и лучшее соотношение цены и качества".

Основной и отраслевой обзор, который ставит НАТО во главу угла, проведет консультации с действующими военными, ветеранами, членами парламента от всех партий, представителями промышленности и научных кругов.

Рецензентов будет поддерживать группа оборонных экспертиз, в состав которой входят старшие эксперты высокого уровня из правительства и за его пределами, и они будут участвовать в оборонном сообществе.

Министерство обороны принимает представление от действующих и отставных военнослужащих вооруженных сил, а также союзников.

Мы живем в более опасном и нестабильном мире. Мое правительство разработает новый прозрачный подход к нашей национальной обороне, который поможет нам бороться с международными угрозами, в то же время сохраняя безопасность и безопасность британского народа. Мы позаботимся о том, чтобы наши опустошенные вооруженные силы укреплялись и уважались, чтобы расходы на оборону были ответственно увеличены и чтобы наша страна имела возможности, необходимые для обеспечения устойчивости Великобритании в долгосрочной перспективе, - сказал он. Поделиться

Обзор проводится на фоне ужасающих предупреждений о состоянии британских военных. Генерал Патрик Сандерс заявил на прошлой неделе, что британские вооруженные силы настолько измотаны, что теперь они способны вести небольшую войну только в течение месяца.