Глава Минобороны Британии заявил о новой смертельной угрозе для страны

Внешний руководитель нового обширного оборонного обзора Лорд Робертсон назвал Китай "смертельной" угрозой для Великобритании и НАТО в целом.
Главные тезисы
- Лорд Робертсон назвал Китай смертельной угрозой для Великобритании и НАТО в целом, что требует более глубокого рассмотрения в рамках стратегического анализа обороны.
- Правительство страны планирует укрепить уважение вооруженных сил, чтобы стать более надежным союзником и быть лучше готовым к бою в условиях растущих угроз в мире.
- Анализ обороны Великобритании будет фокусироваться на угрозу со стороны Пекина, при этом предусматривается увеличение расходов на оборону и новый подход к обеспечению безопасности и стабильности страны.
- Вооруженные силы Великобритании должны стать более инновационными, готовыми к бою и интегрированными, чтобы противостоять современным вызовам и угрозам.
Анализ обороны Великобритании будет глубже рассматривать угрозу со стороны Пекина
Лорд Робертсон, занимавший пост генерального секретаря НАТО с 1999 по 2004 год, предупредил о "смертоносном квартете стран, которые все больше работают вместе".
Отметим, что Робертсон является одним из трех внешних экспертов, привлеченных Министерством обороны Великобритании для проведения стратегического анализа обороны.
Другие – доктор Фиона Хилл, бывший ведущий эксперт из России в Белом доме, свидетельствовавшая во время слушаний по делу об импичменте президента Трампа, и генерал Ричард Берронс, бывший глава командования объединенных сил.
Его замечания на брифинге свидетельствуют о том, что этот анализ обороны Великобритании будет глубже рассматривать угрозу со стороны Пекина, чем в предыдущих версиях, которые, как правило, сосредотачивались на России.
Джон Хилл, контролирующий анализ, сказал, что рассмотрение вызовов со стороны Китая будет частью более широких правительственных мер.
Замечания Робертсона, в которых он имел в виду Китай, Иран, Россию и Северную Корею, пошли гораздо дальше, чем коммюнике, одобренное странами-членами НАТО на саммите на прошлой неделе, где Китай назвали "решающим фактором" войны России против Украины.
Предыдущее правительство называло Пекин "системным вызовом" во время последнего обзора, завершенного в 2021 году.
Растет беспокойство, что Пекин представлял себя как смягчающее влияние на Россию в начале ее войны в Украине, но перешел к тому, кто напрямую поддерживает военные усилия РФ.
Обзор, который завершится в первой половине следующего года, приведет к "укреплению и уважению" вооруженных сил, сказал премьер Кир Стармер.
Хилл провозгласил "новую эру для обороны", сказав, что его команда внешних рецензентов поможет Министерству обороны "по-новому подумать" о возможностях, которые нужны, чтобы стать "более надежным союзником".
Он исключил какие-либо дальнейшие сокращения вооруженных сил, но не прокомментировал, очерчит ли правительство график увеличения расходов на оборону с 2,3 до 2,5 процента ВВП, сказав, что такие детали будут рассмотрены "в будущем".
Вооруженные силы Великобритании должны быть более инновационными
Хилл сказал, что, по его мнению, существует "нерассказанная история" об экономическом влиянии, которое оборона может оказать на Великобританию. Он сказал, что пересмотр гарантирует, что оборона будет центральной для будущей безопасности страны и ее экономического роста и процветания.
Он сказал, что вооруженные силы должны быть "лучше готовыми к бою, более интегрированными и более инновационными. Нужна более четкая подотчетность, более быстрая доставка, меньшее отходов и лучшее соотношение цены и качества".
Основной и отраслевой обзор, который ставит НАТО во главу угла, проведет консультации с действующими военными, ветеранами, членами парламента от всех партий, представителями промышленности и научных кругов.
Рецензентов будет поддерживать группа оборонных экспертиз, в состав которой входят старшие эксперты высокого уровня из правительства и за его пределами, и они будут участвовать в оборонном сообществе.
Министерство обороны принимает представление от действующих и отставных военнослужащих вооруженных сил, а также союзников.
Обзор проводится на фоне ужасающих предупреждений о состоянии британских военных. Генерал Патрик Сандерс заявил на прошлой неделе, что британские вооруженные силы настолько измотаны, что теперь они способны вести небольшую войну только в течение месяца.
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